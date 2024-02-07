Leopard, ППО Skynex і снаряди: що передасть Rheinmetall протягом двох років ЗСУ

Німецька компанія Rheinmetall планує протягом 2024-2025 років поставити Україні десятки тисяч боєприпасів, танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, систем протиповітряної оборони Skynex та іншу військову техніку.

У повідомленні компанії Rheinmetall зазначають, що здатні постачати ЗСУ велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру, зокрема, 20-мм для бойової машини піхоти Marder, 40-мм боєприпаси, 105-мм для танка Leopard 1 та 120-мм танкові боєприпаси для Leopard 2.

Яку техніку передадуть Україні

У Rheinmetall стверджують, що до кінця 2023 року виготовили та передали близько 40 тис. з 300 тис. пострілів 35-мм боєкомплекту до зенітного танка Gepard. Компанія постачатиме ЗСУ в 2024 році ще десятки тисяч снарядів.

Зараз дивляться

Згідно з планом, Rheinmetall має поставити Україні велику кількість 155-мм боєприпасів. Іспанський Rheinmetall Expal Munitions вироблятиме снаряди, які мають передати протягом 2025 року.

У 2024 році заплановано постачання БМП Marder, 24 основних бойових танків Leopard 1A5, п’яти броньованих евакуаційних машин, двох танків Leopard 1 для навчання. Ще 14 Leopard 2A4 передадуть за дорученням Нідерландів і Данії.

За повідомленням Rheinmetall, планується постачання систем ППО Skynex, другої рятувальної станції (NATO Role 1 standard), засобів захисту від дронів SurveilSPIRE.

В Україні вже проводять роботи з технічного обслуговування та ремонту на військовій техніці. На другому етапі в Україні планують виробляти бронетехніку. Наприклад, йдеться про бронетранспортери Fuchs/Fox, БМП Lynx і основні бойові танки Panther.

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