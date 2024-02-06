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Украина
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РФ пытается выявить украинскую ПВО, чтобы проложить новые маршруты атак — Гуменюк

РФ пытается выявить украинскую ПВО, чтобы проложить новые маршруты атак — Гуменюк

Войска РФ пытаются проверить украинскую ПВО и проложить маршруты для новых ракетных атак.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, общая ситуация на юге остается достаточно напряженной, враг ищет способы противодействия усилиям украинских защитников. Кроме того, россияне пытаются повышать эффективность на других направлениях, чтобы переключить внимание Сил обороны.

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Гуменюк отметила, что за вчерашний день РФ выпустила по Николаевщине ракету типа Х-59, и, вполне вероятно, что это такая разведка боем и попытки проверить готовность систем ПВО.

— Пауза общая, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, уже достаточно мощная, взвешенная, и это может свидетельствовать о подготовке следующих атак. Но и в этих промежутках такие точечные атаки — признак вражеского терроризма. Они применяют ракетные удары по разным направлениям, выявляя системы ПВО и пытаясь проложить будущие маршруты ударов, — подчеркнула она.

Представительница ОК Юг добавила, что оккупанты осознали высокую вероятность потерь российских самолетов на Херсонском направлении.

Теперь, заходя из акватории Черного и Азовского морей, они пытаются измерить тот рубеж, который для них более-менее приемлем.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись вперед вблизи Авдеевки, где продолжаются позиционные бои.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине
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