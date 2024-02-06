РФ намагається виявити українську ППО, щоб прокласти нові маршрути атак – Гуменюк

Війська РФ намагаються перевірити українську ППО і прокласти маршрути для нових ракетних атак.

Про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталя Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, загальна ситуація на півдні залишається доволі напруженою, ворог вишукує способи протидії зусиллям українських захисників. Окрім того, росіяни намагаються підвищувати ефективність на інших напрямках, щоб переключити увагу Сил оборони.

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Гуменюк зазначила, що за вчорашній день РФ випустила по Миколаївщині ракету типу Х-59, і, цілком імовірно, що це така розвідка боєм та намагання перевірити готовність систем ППО.

– Пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку до наступних атак. Але і в цих проміжках такі точкові атаки – ознака ворожого тероризму. Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути ударів, – наголосила вона.

Представниця ОК Південь додала, що окупанти усвідомили високу ймовірність втрат російських літаків на Херсонському напрямку.

Тепер, заходячи з акваторії Чорного та Азовського морів, вони намагаються виміряти той рубіж, який для них більш-менш прийнятний.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони України просунулися вперед поблизу Авдіївки, де тривають позиційні бої.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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