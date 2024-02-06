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Что такое демилитаризация и каковы ее исторические примеры

набої, зброя
Фото: Pixabay

Демилитаризация — процесс заключения соглашения мировым сообществом с определенным государством о запрете использования любых средств уничтожения людей. Второе название демилитаризации — разоружение.

Читайте подробнее на Фактах ICTV, что такое демилитаризация, как возникло это понятие и какие есть исторические примеры.

Демилитаризация: касается ли она Украины

На горячей линии бесплатной правовой помощи Фактам ICTV заявили, что законодательство Украины не содержит определения понятия демилитаризация. Однако содержит определение понятия — демилитаризация вооружения и военной техники.

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Демилитаризация вооружения и военной техники — это проведение работ (мероприятий), в результате которых вооружение и военная техника теряют боеспособность и в дальнейшем не могут использоваться по функциональному назначению (Постановление Кабинета министров Украины Об утверждении Порядка утилизации военного имущества Вооруженных Сил от 15 апреля 2003 N 705).

В международном праве демилитаризация определяется как разоружение, ликвидация военных укреплений и сооружений на определенной территории, а также запрет держать на этой территории вооруженные силы на основании договора между заинтересованными государствами.

Проще говоря, демилитаризация — это процесс уменьшения или полного прекращения применения военных сил и вооружения на определенной территории.

Она может быть полной и частичной. Частичная демилитаризация касается запрета на использование определенных видов вооружений или запрета на использование оружия на определенной территории.

Как возникла демилитаризация

Демилитаризация впервые была использована после Первой мировой войны. Германия в рамках Версальского договора 1919 года была вынуждена демилитаризовать свои вооруженные силы и уменьшить их объем.

Это было сделано, чтобы предотвратить повторение войны и для дальнейшего обеспечения мира и безопасности. В результате демилитаризации Германия была лишь частично вооружена и не могла проводить дальнейшую военную агрессию.

Со временем демилитаризация стала довольно широко использоваться для обеспечения стабильности и мира в всем мире. Например, после Второй мировой войны Япония была лишена своих вооруженных сил.

Также был запрет на использование ядерного оружия. После Второй мировой войны снова была проведена демилитаризация Германии для предотвращения повторения ее военной агрессии

В чем важность демилитаризации

Цель демилитаризации — уменьшение объема, количества военных сил и вооружения на определенной территории. Ее проводят для обеспечения мира и стабильности в определенном регионе, а также для уменьшения риска возникновения военных конфликтов.

Демилитаризация также может помочь экономическому развитию стран. Дело в том, что расходы на содержание значительных военных сил и производство вооружения очень большие. После демилитаризации эти расходы уменьшаются и направляются на другие сферы, такие как образование и здравоохранение.

В целом сокращение количества и объема военных сил и вооружения помогает уменьшить риски военных конфликтов и способствует сохранению жизни людей.

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