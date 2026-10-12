Пенсионеры относятся к наиболее социально уязвимым категориям населения, поскольку для многих из них пенсия является основным или единственным источником дохода. Поэтому даже небольшое увеличение выплат имеет значение для повседневных расходов на продукты, лекарства и коммунальные услуги.

Для пожилых людей в Украине предусмотрена возрастная доплата к пенсии. Ее размер зависит от возраста человека. Однако достижение определенного возраста не гарантирует получения всей установленной суммы.

Сократят ли возрастные доплаты к пенсии и при каких условиях это возможно, читайте в материале Фактов ICTV.

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Возрастная доплата к пенсии в 2026 году: кому могут начислить не всю сумму

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому начисляют возрастную доплату к пенсии, сколько можно получить в 2026 году и почему в некоторых случаях выплата будет меньше максимальной.

Возрастная доплата пенсионерам предусмотрена после достижения 70, 75 и 80 лет. Однако ее начисление имеет определенное ограничение. После учета надбавки общая сумма пенсии не должна превышать 10 340,35 грн. Условия назначения компенсационной выплаты прописаны в пункте 8 постановления Кабмина №168.

Именно из-за этого ограничения некоторые пенсионеры получают не всю сумму возрастной доплаты. Если размер их пенсии уже приближается к установленному пределу, надбавку уменьшают настолько, чтобы общая выплата не превышала установленный лимит.

Например, если 80-летний пенсионер получает пенсию в размере 10 100 грн, максимальная возрастная доплата для него составляет 570 грн. Однако фактически ему начислят только 240,35 грн. В результате общая сумма выплаты составит 10 340,35 грн.

Таким образом, возрастную доплату не отменяют, но ее размер зависит от уже назначенной пенсии. Чем ближе основная выплата к установленному пределу, тем меньше будет надбавка.

Какой размер возрастной доплаты к пенсии в 2026 году

Размер ежемесячной компенсации зависит от возраста пенсионера. В 2026 году предусмотрены следующие максимальные суммы:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Указанные суммы являются предельными. Фактическая возрастная доплата к пенсии может быть меньше, если после ее начисления общий размер пенсионной выплаты превысит 10 340,35 грн.

Поэтому пенсионерам, которые уже получают относительно высокую пенсию, стоит учитывать это ограничение. При этом сам по себе размер пенсии не означает, что человеку вообще не назначат надбавку: выплата может быть частичной.

Нужно ли подавать заявление на возрастную доплату к пенсии

Отдельно обращаться в Пенсионный фонд для оформления возрастной доплаты не нужно. Ее назначают автоматически со дня достижения пенсионером 70, 75 или 80 лет при условии наличия права на такую выплату.

Право на компенсацию не зависит от вида назначенной пенсии или продолжительности страхового стажа. Получать возрастную доплату могут и пенсионеры, которые продолжают работать.

Таким образом, если человеку исполнилось 70, 75 или 80 лет, но размер пенсии не изменился, стоит проверить начисления в Пенсионном фонде. При этом отсутствие максимальной надбавки не обязательно свидетельствует об ошибке: причиной может быть установленное ограничение общего размера пенсионной выплаты.

Кому могут не начислить возрастную доплату к пенсии

В ПФУ объяснили, что в 2026 году возрастную доплату не начисляют пенсионерам, чья общая пенсионная выплата превышает 10 340,35 грн. При этом право на надбавку не зависит от вида пенсии, продолжительности страхового стажа или трудоустройства человека. Главное условие — размер пенсии, поскольку при превышении установленного лимита компенсацию не назначают.

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