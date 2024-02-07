Этот эксклюзив многого стоит: кто является автором Telegram-канала Николаевский Ванек

Многие украинцы черпают информацию об угрозах от ракет и дронов не только из официальных ресурсов, но и Telegram-каналов вроде Николаевский Ванек. Существует много предположений о том, кто ведет этот ресурс.

Кто является автором Telegram-канала Николаевский Ванек и известно ли, кто постоянно информирует о воздушных угрозах — разбирались Факты ICTV.

Кто такой Николаевский Ванек

Многие журналисты пытались узнать от представителей украинской стороны о том, кто такой Николаевский Ванек. Но до сих пор достоверно официально неизвестно, кто публикует в Telegram-канале информацию, которая оказывается наиболее точной среди других пабликов.

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— Этот эксклюзив многого стоит, поэтому я вам не расскажу. За полсуммы от “дорого стоит” — могу намекнуть, — сказал с улыбкой глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью NV, отвечая на вопрос о том, кто такой Николаевский Ванек.

Кто ведет Telegram-канал Николаевский Ванек

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Янине Соколовой объяснил, что не только Telegram-каналы вроде Николаевский Ванек предоставляют довольно точную информацию о возможных воздушных угрозах.

— Не только они (предоставляют близкую к правде информацию, — Ред.), мы смотрим за всеми партнерами. Партнеры в плане коммуникации. Я когда-то сказал им, когда уже начали слишком чувствительную информацию выставлять, то обратился. Спросил: кто может повлиять? Сложно с этими Telegram-каналами, неизвестно, кто их ведет, надо где-то их подловить.

А что делать? Я обратился тогда публично, мол, давайте этим не заниматься, потому что за это будет ответственность. Сообщить об угрозе того или иного региона, что где-то что-то летит, — это одно. Но детализация — не нужна. Мы видим детализацию, Воздушные силы ВСУ знают, — предупредил Игнат.

Однако представитель ВС ВСУ признал, что автор Telegram-канала Николаевский Ванек подает информацию о воздушных угрозах в таком формате, который нравится людям. В частности, его коронная фраза: всем писать и спать, когда дали отбои воздушной тревоги в разных регионах Украины.

— У Telegram-каналов свой формат. Писать и спать — людям это нравится, такая жизнь. МиГ-31к — “упади, ухади”. Это мемы, иногда и от нас случаются такие. Ничего, я думаю, что народ это радует иногда. Но о безопасности стоит все-таки заботиться, — считает спикер Воздушных сил ВСУ.

Пока сам автор Telegram-канала Николаевский Ванек скрывает свою настоящую личность, однако это один из вопросов, который интересует его подписчиков.

И хотя, вероятно, представители украинской стороны знают, кто такой Николаевский Ванек, но тоже не спешат раскрывать все карты.

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