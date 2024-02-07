Цей ексклюзив багато коштує: хто є автором Telegram-каналу Миколаївський Ваньок

Багато українців черпають інформацію про загрози від ракет і дронів не лише з офіційних ресурсів, а й Telegram-каналів на кшталт Миколаївський Ваньок. Існує багато припущень про те, хто веде цей ресурс.

Хто є автором Telegram-каналу Миколаївський Ваньок та чи відомо, хто постійно інформує про повітряні загрози – розбиралися Факти ICTV.

Хто такий Миколаївський Ваньок

Багато журналістів намагалися дізнатися від представників української сторони про те, хто такий Миколаївський Ваньок. Але досі достеменно офіційно невідомо, хто публікує в Telegram-каналі інформацію, яка виявляється найбільш точною серед інших пабліків.

Зараз дивляться

– Цей ексклюзив багато коштує, тому я вам не розкажу. За пів суми від “дорого коштує” – можу натякнути, – сказав з посмішкою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю NV, відповідаючи на запитання про те, хто такий Миколаївський Ваньок.

Хто веде Telegram-канал Миколаївський Ваньок

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Яніні Соколовій пояснив, що не лише Telegram-канали на кшталт Миколаївський Ваньок надають доволі точну інформацію про можливі повітряні загрози.

– Не тільки вони (надають близьку до правди інформацію, – Ред.), ми дивимося за всіма партнерами. Партнери в плані комунікації. Я колись сказав їм, коли вже почали занадто чутливу інформацію виставляти, то звернувся. Спитав: хто може вплинути? Складно з цими Telegram-каналами, невідомо, хто їх веде, треба десь їх підловити.

А що робити? Я звернувся тоді публічно, мовляв, давайте цим не займатися, бо за це буде відповідальність. Повідомити про загрозу того чи іншого регіону, що десь щось летить, – це одне. Але деталізація – не потрібна. Ми бачимо деталізацію, Повітряні сили ЗСУ знають, – попередив Ігнат.

Проте речник ПС ЗСУ визнав, що автор Telegram-каналу Миколаївський Ваньок подає інформацію про повітряні загрози в такому форматі, який подобається людям. Зокрема, його коронна фраза: всім пісяти та спати, коли дали відбої повітряної тривоги в різних регіонах України.

– У Telegram-каналів свій формат. Пісяти та спати – людям це подобається, таке життя. МіГ-31к – “упаді, ухаді”. Це меми, інколи й від нас трапляються такі. Нічого, я думаю, що народ це тішить інколи. Але про безпеку варто все-таки дбати, – вважає речник Повітряних сил ЗСУ.

Поки що сам автор Telegram-каналу Миколаївський Ваньок приховує свою справжню особу, проте це одне з питань, яке цікавить його підписників.

І хоча, ймовірно, представники української сторони знають, хто такий Миколаївський Ваньок, але теж не поспішають розкривати всі карти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.