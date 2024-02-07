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Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации №10449

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. За такое решение проголосовали 243 народных избранников.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета № 10449.

Рада поддержала законопроект о мобилизации: что известно

Законопроект принят без предложений Комитета, отмечает нардеп Ярослав Железняк.

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— Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле, — написал он в Telegram.

Законопроект 10449: что известно

Кроме того, что законопроект о мобилизации предусматривает отмену отсрочки для таких лиц, которые еще имеют на нее право по действующему законодательству, он содержит еще такие ключевые пункты:

  • отмена срочной службы — предлагается отменить срочную военную службу и ввести базовую военную службу;
  • изменение призывного возраста с 27 до 25 лет — предлагается снизить предельный возраст призывников с 27 до 25 лет;
  • базовая общевойсковая подготовка — предлагается ввести базовую общевойсковую подготовку в учебных заведениях;
  • электронный реестр военнообязанных — предусматривается обязанность граждан предоставить сведения в электронный реестр;
  • вручение повесток через электронный кабинет;
  • обязательно иметь при себе военно-учетный документ;
  • предусматриваются изменения относительно предоставления отсрочки;
  • предлагается ввести меры воздействия для граждан, которые не выполняют обязанности по военному призыву.
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Война в Украине, Верховна Рада, Мобилизация
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