Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации №10449
7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. За такое решение проголосовали 243 народных избранников.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета № 10449.
Рада поддержала законопроект о мобилизации: что известно
Законопроект принят без предложений Комитета, отмечает нардеп Ярослав Железняк.
— Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле, — написал он в Telegram.
Законопроект 10449: что известно
Кроме того, что законопроект о мобилизации предусматривает отмену отсрочки для таких лиц, которые еще имеют на нее право по действующему законодательству, он содержит еще такие ключевые пункты:
- отмена срочной службы — предлагается отменить срочную военную службу и ввести базовую военную службу;
- изменение призывного возраста с 27 до 25 лет — предлагается снизить предельный возраст призывников с 27 до 25 лет;
- базовая общевойсковая подготовка — предлагается ввести базовую общевойсковую подготовку в учебных заведениях;
- электронный реестр военнообязанных — предусматривается обязанность граждан предоставить сведения в электронный реестр;
- вручение повесток через электронный кабинет;
- обязательно иметь при себе военно-учетный документ;
- предусматриваются изменения относительно предоставления отсрочки;
- предлагается ввести меры воздействия для граждан, которые не выполняют обязанности по военному призыву.