Законопроект о мобилизации №10449 не соответствует ряду норм Конституции — Лубинец

Законопроект о мобилизации №10449 содержит нормы, которые противоречат Конституции Украины.

В частности, речь идет об электронных повестках, аспирантах и полномочиях сотрудников ТЦК и СП.

Что сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец о мобилизации и законопроекте — читайте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Замечания омбудсмена

Омбудсмен пишет, что “в целом” он согласен с тем, что Украине стоит нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации.

— Однако это должно соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека. К сожалению, правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации и на этот раз имеет ряд противоречивых норм, — написал он.

Он напомнил, что ранее ряд замечаний к законопроекту озвучила его представительница по социальным и экономическим правам Елена Колобродова во время заседания Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Кроме того, письмо о замечаниях по законопроекту было отправлено в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

— В общем замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли аж 9 страниц, — сообщил Лубинец.

Военный учет

По его словам, нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него в установленном порядке.

— Здесь вопрос в отметках: формулировка “снять” и “исключить” с воинского учета (которая указывается в военном билете) на практике становится проблемой, которая требует урегулирования, — объясняет омбудсмен.

Ограничение прав на выезд

Он добавляет, что в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны.

— Однако, согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Поэтому эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины, — написал он.

Электронный кабинет призывника

Кроме этого, указывает Лубинец, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность.

— Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины О защите персональных данных, правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь. Поэтому такая обязанность должна быть исключена из законопроекта. Целесообразнее закрепить в нем право, то есть возможность, регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, — объясняет уполномоченный по правам человека.

Полномочия сотрудников ТЦК и СП

В частности, в вопросе предоставления права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан в возрасте от 18 до 60 лет также противоречат Конституции.

— Такую проверку могут осуществлять только работники Национальной полиции, а также персонала Государственной пограничной службы Украины. В соответствии со ст. 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан, — объясняет Лубинец.

Права аспирантов

Также украинский омбудсмен указывает, что в изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период аспирантов, которые получают уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта. При этом всем другим категориям соискателей образования при этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется, что противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан, и недопущения их дискриминации по определенным признакам.

Призыв независимо от места

Дополнительно Дмитрий Лубинец говорит о том, что в новом законопроекте прописано, что призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на воинском учете. Таким образом лицо могут призвать на военную службу во время его пребывания в служебной командировке, во время выезда на выходные к родителям, пребывания в санатории или лечебном учреждении за пределами места жительства.

— Однако, как показывает анализ обращений в наш Офис, при таком подходе к мобилизации часто нарушается право граждан на освобождение от призыва, поскольку медицинские документы, а также документы, которые дают право военнообязанному на освобождение от призыва (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности родителей и т.д.), граждане с собой не носят, поскольку их по закону должны предоставить в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете. Поэтому закрепление в законе этой нормы нецелесообразно, — говорит он.

Альтернативная служба

Украинский омбудсмен указывает, что относительно вопросов, касающихся альтернативной (невоенной) службы, действующая редакция закона Украины Об альтернативной (невоенной) службе сейчас не предусматривает возможности и порядка направления на альтернативную службу граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на особый период.

— Однако есть отдельные случаи направления граждан на военную службу, религиозные убеждения которых не допускают выполнения воинского долга, что противоречит гарантированному им ст. 35 Конституции Украины праву на свободу совести, — указывает он.

Минобороны получило замечание

Также Дмитрий Лубинец сообщил, что накануне встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

— Положительно хочу отметить, что он готов реагировать на замечания. Такой важный для страны законопроект должен учитывать нюансы и прежде всего соответствовать всем нормам Конституции. Правами человека нельзя пренебрегать, — резюмировал он.

Законопроект о мобилизации

Правительство Украины 30 января внесло в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета №10449.

Позже украинский парламент указал на недостатки проекта закона, который предложил Кабмин. Среди названных замечаний, в частности, отсутствовали четкие нормы по ротации военных.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.