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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. За таке рішення проголосували 243 народних обранці.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку №10449.

Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію: що відомо

Законопроект ухвалено без пропозицій Комітету, зазначає нардеп Ярослав Железняк.

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– Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде ухвалено законопроект у цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні, – написав він у Telegram.

Законопроєкт 10449: що відомо

Окрім того, що законопроєкт про мобілізацію передбачає скасування відстрочки для таких осіб, які ще мають на неї право за чинним законодавством, він має є низку ключових пунктів:

  • скасування строкової служби — пропонується скасувати строкову військову службу і запровадити базову військову службу;
  • зміна призовного віку з 27 до 25 років — пропонується знизити граничний вік призовників з 27 до 25 років;
  • базова загальновійськова підготовка — пропонується запровадити базову загальновійськову підготовку в закладах освіти;
  • електронний реєстр військовозобов’язаних — передбачається обов’язок громадян надати відомості до електронного реєстру;
  • вручення повісток через електронний кабінет;
  • обов’язково мати при собі військово-обліковий документ;
  • передбачаються зміни щодо надання відстрочки;
  • пропонується запровадити заходи впливу для громадян, які не виконують обов’язки щодо військового призову.
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Війна в Україні, Верховна Рада, Мобілізація
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