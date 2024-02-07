Силы беспилотных систем: Мусиенко объяснил, как это поможет ВСУ на поле боя

Президент Украины подписал указ о создании нового рода войск в составе ВСУ, а именно Силы беспилотных систем.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какие возможности это дает Украине на поле боя.

Силы беспилотных систем

— Это чрезвычайно важно, потому что мы все прекрасно понимаем, и я не раз говорил о роли беспилотных и роботизированных систем, как трансформируется поле боя. Это абсолютно правильные подходы. Мы должны осуществлять управление полем боя, фактически вводить системы, которые будут беспилотными не только в воздухе, а также наземные и надводные. Это целый комплекс.

Военный эксперт объяснил, что Украина должна прийти к тому моменту, когда операторы и командиры будут сидеть в более-менее защищенных местах, а на поле боя будут действовать беспилотные и роботизированные системы.

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— И это очень важно, потому что сейчас дроны играют чрезвычайно важную роль в воздухе. Нам надо превосходить врага, но стоит наверстать сухопутный компонент. В морском — мы тоже продвинулись. Но сухопутный компонент так же важен, чтобы максимально исключать участие человека там, где это возможно, где дрон и роботизированная система может заменить. Это чрезвычайно комплексное технологическое решение, — считает он.

Александр Мусиенко объяснил, что сейчас в Украине происходит определенная трансформация — переход армии на системы будущего, которые будут определять поле боя.

— И войны будут проходить с помощью роботизированных систем — киборгов. Мы видели это в фантастических фильмах, но это то, что оживает наяву. Но перед этим системно еще очень много работы и пути, который нужно пройти. Нам нужно в этой борьбе быть первыми, тогда враг просто будет отставать и не будет иметь шансов. Вот это нужно понимать, — подчеркнул аналитик.

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