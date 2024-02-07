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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Олександр Мусієнко, Політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат, експерт ГО Центр оборонних стратегій

Сили безпілотних систем: Мусієнко пояснив, як це допоможе ЗСУ на полі бою

Сили безпілотних систем: Мусієнко пояснив, як це допоможе ЗСУ на полі бою
Фото: Факти ICTV

Президент України підписав указ про створення нового роду військ у складі ЗСУ, а саме Сил безпілотних систем.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, які можливості це дає Україні на полі бою.

Сили безпілотних систем

– Це надзвичайно важливо, тому що ми всі прекрасно розуміємо, і я неодноразово говорив про роль безпілотних і роботизованих систем, як трансформується поле бою. Це абсолютно правильні підходи. Ми повинні здійснювати керування полем бою, фактично запроваджувати системи, які будуть безпілотними не тільки в повітрі, а також наземні й надводні. Це цілий комплекс.

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Військовий експерт пояснив, що Україна має прийти до того моменту, коли оператори та командири сидітимуть в більш-менш захищених місцях, а на полі бою діятимуть безпілотні та роботизовані системи.

Зараз дивляться

– І це дуже важливо, тому що зараз дрони відіграють надзвичайно важливу роль у повітрі. Нам треба переважати ворога, але варто надолужити сухопутний компонент. У морському ми теж просунулися. Але сухопутний компонент так само важливий, щоб максимально виключати участь людини там, де це можливо, де дрон і роботизована система може замінити. Це надзвичайно комплексне технологічне рішення, – вважає він.

Олександр Мусієнко пояснив, що зараз в Україні відбувається певна трансформація – перехід армії на системи майбутнього, які визначатимуть поле бою.

– І війни проходитимуть за допомогою роботизованих систем – кіборгів. Ми бачили це в фантастичних фільмах, але це те, що оживає наяву. Але перед цим системно ще дуже багато роботи та шляху, який потрібно пройти. Нам потрібно в цій боротьбі бути першими, тоді ворог просто відставатиме і не матиме шансів. Ось це потрібно розуміти, – наголосив аналітик.

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Сили безпілотних систем: Мусієнко пояснив, як це допоможе ЗСУ на полі бою

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дрони, ЗСУ, Олександр Мусієнко
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