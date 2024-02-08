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Илья Нежигай, редактор ленты

Бои идут уже в городской застройке Авдеевки — представитель ОСГВ Таврия

Авдіївка Донецької області

В Авдеевке Донецкой области бои идут не только на севере города в частном секторе, но и в пределах городской застройки.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия Дмитрий Лиховой.

Он сказал, что ситуация в Авдеевке остается сложной, но в то же время является контролируемой.

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— Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить: да, боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки, — сказал он.

Дмитрий Лиховий говорит, что замысел противника очевиден: враг хочет отрезать Силы обороны Украины, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Именно туда враг направляет свой основной штурмовой натиск, говорит представитель ОСГВ Таврия.

Военный добавляет, что враг хочет перерезать главную логистическую артерию и обеспечить так называемое оперативное окружение Авдеевки.

— Этому активно противодействуют наши подразделения. При этом логистическое снабжение для Сил обороны Украины затруднено, но продолжает осуществляться, — сообщил он.

Параллельно с этим представитель ОСГВ Таврия говорит, что в этом операционном районе, кроме Авдеевского направления, противник также сосредоточил усилия на Новопавловском и Ореховском направлениях.

Напомним, перед этим в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что россияне усилили авиационные удары по Авдеевке. Параллельно с этим враг перебрасывает силы для усиления давления на украинские войска вокруг города.

Фото: Олександр Тарнавський

Авдеевка, Авдеевская промзона, Авдіївський коксохім, Бої в Авдіївці, Война в Украине, ВСУ
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