Бои идут уже в городской застройке Авдеевки — представитель ОСГВ Таврия
В Авдеевке Донецкой области бои идут не только на севере города в частном секторе, но и в пределах городской застройки.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия Дмитрий Лиховой.
Он сказал, что ситуация в Авдеевке остается сложной, но в то же время является контролируемой.
— Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить: да, боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки, — сказал он.
Дмитрий Лиховий говорит, что замысел противника очевиден: враг хочет отрезать Силы обороны Украины, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Именно туда враг направляет свой основной штурмовой натиск, говорит представитель ОСГВ Таврия.
Военный добавляет, что враг хочет перерезать главную логистическую артерию и обеспечить так называемое оперативное окружение Авдеевки.
— Этому активно противодействуют наши подразделения. При этом логистическое снабжение для Сил обороны Украины затруднено, но продолжает осуществляться, — сообщил он.
Параллельно с этим представитель ОСГВ Таврия говорит, что в этом операционном районе, кроме Авдеевского направления, противник также сосредоточил усилия на Новопавловском и Ореховском направлениях.
Напомним, перед этим в Министерстве обороны Великобритании сообщали, что россияне усилили авиационные удары по Авдеевке. Параллельно с этим враг перебрасывает силы для усиления давления на украинские войска вокруг города.
Фото: Олександр Тарнавський