С 5 февраля самолеты РФ увеличили количество авиаударов по Авдеевке — Минобороны Британии

Российская армия перекидывает дополнительные силы под Авдеевку, усиливая давление на Силы обороны Украины. В то же время украинские защитники пытаются сохранить снабжение основным маршрутом, проводя контратаки по врагу.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании за 8 февраля.

— Авдеевка остается основным местом проведения российских операций. Россия продолжает атаки в юго-восточных районах города, ведутся уличные бои. За последние две недели, российские войска, вероятно, перебрасывали дополнительные силы в Авдеевский сектор, усиливая давление на украинские позиции вокруг города. Украина продолжает проводить контратаки, чтобы обеспечить сохранение основного маршрута снабжения, — говорится в сообщении.

При этом в британском Минобороны отмечают, что за последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке с самолетов тактической авиации РФ было выпущено около 600 управляемых боеприпасов.

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— 5 февраля 2024 года российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем за последние две недели, — пишет ведомство.

При этом вражеские истребители вынуждены запускать боеприпасы издалека, что снижает их точность из-за сохраняющейся угрозы со стороны украинской ПВО.

В Минобороны Великобритании считают, что Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко писал, что у российского диктатора Владимира Путина был поставлен новый дедлайн касательно российско-украинской войны, потому темпы наступления в ближайшее время будут усилены, считает эксперт.

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