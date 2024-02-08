Бої точаться вже у міській забудові Авдіївки – речник ОСУВ Таврія

В Авдіївці, що на Донеччині, бої точаться не лише на півночі міста в приватному секторі, але й у межах міської забудови.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія Дмитро Лиховій.

Він додав, що ситуація в Авдіївці залишається складно, але водночас є контрольованою.

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– Усі журналісти запитують, і я можу підтвердити: так, бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови, – сказав він.

Дмитро Лиховій каже, що задум противника є очевидним: ворог хоче відрізати Сили оборони України, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар’єром. Саме там ворог спрямовує свій основний штурмовий натиск, каже речник ОСУВ Таврія.

Військовий додає, що ворог хоче перерізати головну логістичну артерію та забезпечити так зване оперативне оточення Авдіївки.

– Цьому активно протидіють наші підрозділи. Водночас логістичне постачання для Сил оборони України ускладнене, але продовжує здійснюватись, – повідомив він.

Паралельно із цим речник ОСУВ Таврія каже, що в цьому операційному районі, крім Авдіївського напрямку, противник також зосередив зусилля на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, перед цим у Міністерстві оборони Великої Британії повідомляли, що росіяни посилили авіаційні удари по Авдіївці. Паралельно із цим ворог перекидає сили для посилення тиску на українські війська навколо міста.

Фото: Олександр Тарнавський

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