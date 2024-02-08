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Ремонт между станциями Демеевская и Лыбедская начнут не раньше марта — Кличко

Тунель між станціями метро Деміївська – Либідська
Фото: КГГА

Ремонт участка метрополитена между станциями Демеевская и Лыбедская начнется не раньше марта. Движение поездов планируют возобновить до конца лета.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Киев.

По его словам, уже есть предварительные выводы относительно причины деформации тоннеля на синей ветке. Эксперты говорят об ошибочных проектных решениях и некачественных строительно-монтажных работах по сооружению конструкции тоннеля этого участка. В то же время исследование еще продолжается.

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На сегодня заключено договоры на выполнение проектных и первоочередных восстановительных и подготовительных работ.

Для усиления тоннеля установили временные металлические леса длиной 72 м. Кроме того, оградили строительную площадку и демонтировали ряд торговых павильонов.

— Проектная документация будет предоставлена на экспертизу до 12 февраля. Экспертиза продлится 3-4 недели. Будет окончательно определена стоимость и уточнены сроки выполнения работ. Сразу после утверждения проекта начнем основные восстановительные строительные работы, — сказал городской голова.

Кличко ожидает, что движение поездов метро между станциями восстановят в конце лета.

Движение по шести станциям синей ветки метро от Демеевской до Теремков остановили в 13:45 8 декабря из-за появления новых трещин в тоннеле и затопления путей.

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Ремонт между станциями Демеевская и Лыбедская начнут не раньше марта — Кличко

Источник: Киевский метрополитен

Виталий Кличко, Київ, Метро
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