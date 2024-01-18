Обоснованный тариф на проезд в Киевском метро превысил 30 грн — Брагинский

На фоне роста цен на электроэнергию обоснованный тариф на проезд в Киевском метро превысил 30 грн.

Такое заявление в интервью LB.ua сделал директор метрополитена Виктор Брагинский.

Что известно об увеличении тарифа

По его словам, последний раз тариф рос в 2018 году.

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– Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были расходы на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны заплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня — более 30 грн, – рассказал Брагинский.

Директор метрополитена добавил, что тариф — это не компетенция Киевского метрополитена.

– Мы не повышаем тариф, но ежегодно подаем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованном тарифе, – сказал он.

Напомним, с декабря 2023 года в Киеве частично ограничили движение по синей ветке метро между станциями Демеевская и Теремки с 9 декабря. Это связано с ремонтом перегонного тоннеля.

По предварительным расчетам, работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

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