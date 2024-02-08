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Ремонт між станціями Деміївська та Либідська почнуть не раніше березня – Кличко

Тунель між станціями метро Деміївська – Либідська
Фото: КМДА

Ремонт ділянки метрополітену між станціями Деміївська та Либідська почнеться не раніше березня. Рух поїздів планують відновити до кінця літа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу Київ.

За його словами, вже є попередні висновки стосовно причини деформації тунелю на синій гілці. Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Водночас дослідження ще триває.

Зараз дивляться

На сьогодні укладено договори на виконання проєктних та першочергових відновлювальних і підготовчих робіт.

Для підсилення тунелю встановили тимчасові металеві риштування довжиною 72 м. Окрім того, огородили будівельний майданчик та демонтували низку торгівельних павільйонів.

– Проєктна документація буде надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні роботи, – сказав міський голова.

Кличко очікує, що рух поїздів метро між станціями відновлять наприкінці літа.

Рух шістьма станціями синьої гілки метро від Деміївської до Теремків зупинили о 13:45 8 грудня через появу нових тріщин у тунелі та затоплення колій.

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Джерело: Київський метрополітен

Віталій Кличко, Київ, Метро
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