Украина ввела санкции против 10 человек — Данилов

Украина ввела санкции против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилов после заседания.
— Сегодня мы рассматривали вопрос о тех должностных лицах высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение насчет десяти человек, — заявил Данилов.
Под санкции попали следующие лица:
- Александр Якименко — бывший генерал-майор и экс-глава СБУ, после Евромайдана бежал в Россию;
- Виталий Захарченко — бывший генерал внутренней службы Украины.
- Денис Березовский — бывший контр-адмирал Военно-морских сил Украины, в 2014 году перешел на сторону россиян и получил должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ;
- Станислав Шапортов — бывший генерал-майор;
- Сергей Нянчур — бывший генерал-майор юстиции;
- Юрий Котовский — бывший генерал-майор;
- Владимир Тоцкий — бывший генерал-майор;
- Сергей Ганжа — бывший генерал-майор;
- Сергей Елисеев — бывший вице-адмирал;
- Дмитрий Шакуро — бывший контр-адмирал;
По словам Данилова, против вышеперечисленных лиц ввели максимальные санкции, по 13 пунктам.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов комментируя итоги заседания СНБО заявил, что ввести санкции против бывших военнослужащих СНБО предложила СБУ, ведь измена не имеет сроков давности.
— Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора, — отметил Иван Баканов.
Ранее указанным лицам были объявлены подозрения в государственной измене, а сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.
По мнению сотрудников Службы безопасности, указанные лица были причастны к поддержке пророссийских сил, а также совершали действия, направленные на укрепление оккупационного режима на территории Автономной Республики Крым и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
Это уже третье заседание СНБО относительно противостояния с Россией и ограничения ее влияния. Сначала 2 февраля украинская власть ввела санкции в отношении народного депутата из партии ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов, принадлежащих ему — 112, ZIK и NewsOne (они прекратили вещание). Они будут действовать в течение пяти лет.
Второй пакет санкций СНБО ввела 19 февраля. Фигурантами списка стали: Виктор Медведчук — один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина, Оксана Марченко — жена Медведчука и гражданская жена Козака Наталья Лавренюк. Их обвиняют в причастности к финансированию терроризма.