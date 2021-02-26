Украина ввела санкции против 10 человек — Данилов

Украина ввела санкции против десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали украинскую присягу во время аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилов после заседания.

— Сегодня мы рассматривали вопрос о тех должностных лицах высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение насчет десяти человек, — заявил Данилов.

Под санкции попали следующие лица:

Александр Якименко — бывший генерал-майор и экс-глава СБУ, после Евромайдана бежал в Россию;

— бывший генерал-майор и экс-глава СБУ, после Евромайдана бежал в Россию; Виталий Захарченко — бывший генерал внутренней службы Украины.

— бывший генерал внутренней службы Украины. Денис Березовский — бывший контр-адмирал Военно-морских сил Украины, в 2014 году перешел на сторону россиян и получил должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ;

— бывший контр-адмирал Военно-морских сил Украины, в 2014 году перешел на сторону россиян и получил должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ; Станислав Шапортов — бывший генерал-майор;

— бывший генерал-майор; Сергей Нянчур — бывший генерал-майор юстиции;

— бывший генерал-майор юстиции; Юрий Котовский — бывший генерал-майор;

— бывший генерал-майор; Владимир Тоцкий — бывший генерал-майор;

— бывший генерал-майор; Сергей Ганжа — бывший генерал-майор;

— бывший генерал-майор; Сергей Елисеев — бывший вице-адмирал;

— бывший вице-адмирал; Дмитрий Шакуро — бывший контр-адмирал;

По словам Данилова, против вышеперечисленных лиц ввели максимальные санкции, по 13 пунктам.

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов комментируя итоги заседания СНБО заявил, что ввести санкции против бывших военнослужащих СНБО предложила СБУ, ведь измена не имеет сроков давности.

— Одним из важных шагов для защиты национальной безопасности является привлечение к ответственности тех, кто работает в пользу агрессора и предал Украину. И особое внимание следует уделять не только рядовым фигурантам, а бывшим руководителям государственных структур. Они, вместо того, чтобы защищать свою страну, оказались на стороне агрессора, — отметил Иван Баканов.

Ранее указанным лицам были объявлены подозрения в государственной измене, а сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

По мнению сотрудников Службы безопасности, указанные лица были причастны к поддержке пророссийских сил, а также совершали действия, направленные на укрепление оккупационного режима на территории Автономной Республики Крым и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Это уже третье заседание СНБО относительно противостояния с Россией и ограничения ее влияния. Сначала 2 февраля украинская власть ввела санкции в отношении народного депутата из партии ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов, принадлежащих ему — 112, ZIK и NewsOne (они прекратили вещание). Они будут действовать в течение пяти лет.

Второй пакет санкций СНБО ввела 19 февраля. Фигурантами списка стали: Виктор Медведчук — один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина, Оксана Марченко — жена Медведчука и гражданская жена Козака Наталья Лавренюк. Их обвиняют в причастности к финансированию терроризма.