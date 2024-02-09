Керує ФСБ у Мелітополі: оголошено підозру експосадовцю СБУ часів Януковича

СБУ та ДБР заочно оголосили про підозру Сергію Ганжі – колишньому високопосадовцю СБУ часів Віктора Януковича, якого окупанти поставили керувати так званою філією ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі.

Зрадник причетний до організації масових репресій, викрадень та катувань місцевих жителів на ТОТ Запорізької області.

Ганжа після розгону Майдану з 2014 року переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення прибув до Мелітополя, де допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму.

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За даними СБУ, за його вказівкою людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам.

Ганжі повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Що відомо про Сергія Ганжу

З 2015 року Ганжа перебуває в міжнародному розшуку за державну зраду через участь в розгоні Майдану.

Уже після повномасштабного вторгнення РФ він добровільно обійняв керівну посаду у філіалі ФСБ на тимчасово окупованій території України – очолив “Государственную службу безопасности по Запорожской области” та вчиняв дії, спрямовані проти суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Ще у лютому 2021 року колишній генерал-майор Сергій Ганжа потрапив до санкційного списку України проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією.

Фото: скін відео

Джерело : СБУ, ДБР

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