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Александр Порхун временно возглавил Минветеранов

Олександр Порхун

Обязанности министра по делам ветеранов временно будет исполнять Александр Порхун. Он был первым заместителем Юлии Лапутиной.

О соответствующем решении правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Увольнение Лапутиной

В среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала увольнение главы Министерства по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

Перед этим, 5 февраля, она подала заявление в парламент об отставке с должности главы Минветеранов.

Что известно об Александре Порхуне

Он — бывший командир 13 батальона 95 аэромобильной бригады, майор ВСУ в отставке, имеет звание Героя Украины.

С 22 апреля 2020 года был первым заместителем министра по делам ветеранов.

Образование:

Университет государственной фискальной службы Украины (2020), специальность — правоохранительная деятельность, квалификация — магистр по правоохранительной деятельности.

Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2017), специальность — боевое применение и управление действиями воинских частей Сухопутных войск, квалификация — магистр военного управления в сфере обороны, офицер военного управления оперативно-тактического уровня.

Национальный университет Львовская политехника (2008), специальность — боевое применение и управление действиями подразделений (частей, соединений) Сухопутных войск, квалификация — специалист, офицер военного управления тактического уровня.

Львовский ордена Красной звезды институт Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Национального университета Львовская политехника (2007), квалификация — бакалавр военных наук.

Карьера:

С 07.2004 по 08.2006 — курсант Одесского института Сухопутных войск.

С 08.2006 по 11.2008 — курсант Львовского ордена Красной звезды института Сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного Национального университета Львовская политехника.

С 11.2008 до 12.2017 — прохождение службы в ВСУ.

Фото: Олександр Порхун

ветерани, Кабмин, Юлия Лапутина
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