Олександр Порхун тимчасово очолив Мінветеранів
Обовʼязки міністра у справах ветеранів тимчасово виконуватиме Олександр Порхун. Він був першим заступником Юлії Лапутіної.
Про відповідне рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Звільнення Лапутіної
У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала звільнення очільниці Міністерства у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
Перед цим, 5 лютого, вона подала заяву в парламент про відставку з посади глави Мінветеранів.
Що відомо про Олександра Порхуна
Він – колишній командир 13 батальйону 95 аеромобільної бригади, майор ЗСУ у відставці, має звання Героя України.
З 22 квітня 2020 року був першим заступником міністра у справах ветеранів.
Освіта:
Університет державної фіскальної служби України (2020), спеціальність – правоохоронна діяльність, кваліфікація – магістр з правоохоронної діяльності.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2017), спеціальність – бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ, кваліфікація – магістр військового управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня.
Національний університет Львівська політехніка (2008), спеціальність – бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з’єднань) Сухопутних військ, кваліфікація – спеціаліст, офіцер військового управління тактичного рівня.
Львівський ордена Червоної зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету Львівська політехніка (2007), кваліфікація – бакалавр військових наук.
Кар’єра:
З 07.2004 до 08.2006 – курсант Одеського інституту Сухопутних військ.
З 08.2006 до 11.2008 – курсант Львівського ордена Червоної зірки інституту Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного університету Львівська політехніка.
З 11.2008 до 12.2017 – проходження служби в ЗСУ.
Фото: Олександр Порхун