Олександр Порхун тимчасово очолив Мінветеранів

Обовʼязки міністра у справах ветеранів тимчасово виконуватиме Олександр Порхун. Він був першим заступником Юлії Лапутіної.

Про відповідне рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Звільнення Лапутіної

У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала звільнення очільниці Міністерства у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Перед цим, 5 лютого, вона подала заяву в парламент про відставку з посади глави Мінветеранів.

Що відомо про Олександра Порхуна

Він – колишній командир 13 батальйону 95 аеромобільної бригади, майор ЗСУ у відставці, має звання Героя України.

З 22 квітня 2020 року був першим заступником міністра у справах ветеранів.

Освіта:

Університет державної фіскальної служби України (2020), спеціальність – правоохоронна діяльність, кваліфікація – магістр з правоохоронної діяльності.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2017), спеціальність – бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ, кваліфікація – магістр військового управління у сфері оборони, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня.

Національний університет Львівська політехніка (2008), спеціальність – бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з’єднань) Сухопутних військ, кваліфікація – спеціаліст, офіцер військового управління тактичного рівня.

Львівський ордена Червоної зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету Львівська політехніка (2007), кваліфікація – бакалавр військових наук.

Кар’єра:

З 07.2004 до 08.2006 – курсант Одеського інституту Сухопутних військ.

З 08.2006 до 11.2008 – курсант Львівського ордена Червоної зірки інституту Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного університету Львівська політехніка.

З 11.2008 до 12.2017 – проходження служби в ЗСУ.

Фото: Олександр Порхун

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