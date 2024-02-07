Рада поддержала увольнение Лапутиной с должности министра по делам ветеранов

В среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала отставку главы Министерства по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что за соответствующее решение проголосовали 302 парламентария.

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— Профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства… Сама уже экс-министр не пришла на отчет, — говорится в сообщении.

5 февраля Лапутина подала заявление на отставку.

Кто такая Юлия Лапутина

Лапутина получила педагогическое и психологическое образование, защитив кандидатскую диссертацию по психологии, благодаря чему получила научную степень кандидата психологических наук.

В 1992 году начала работать в Службе безопасности Украины, занимая должность оперуполномоченного подразделения контрразведки.

С 2010 по 2012 год руководительница Минветеранов была заместителем начальника Центра специальных операций Альфа (А) при СБУ.

В апреле 2014 года Лапутина вошла в состав первой объединенной группы Службы безопасности и высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение Альфа.

В период с сентября по декабрь 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне проведения Антитеррористической операции.

В том же году Юлия Лапутина сделала следующий шаг в карьере и стала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В июне 2020 года стала членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

А уже с 18 декабря того же года вступила в должность министра по делам ветеранов Украины.

Президент Владимир Зеленский в марте 2020 года присвоил полковнику СБУ Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора.

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