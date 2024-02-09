Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой

Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой

Называть конкретное количество людей, которых нужно мобилизовать, нельзя. Люди в армии нужны всегда.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в эфире проекта Тема с Натальей Мосейчук.

По его словам, любая армия будет всегда испытывать нехватку ресурсов во время войны.

Сейчас смотрят

— Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, любую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что надо будет другую, — сказал он, комментируя необходимость мобилизовать 500 тыс. человек.

Боец подчеркнул, что войску постоянно нужны люди.

— Не решат вопрос даже 500 тыс. человек. Мы что, 500 тыс. человек получим и победим в войне? Нет, так не будет, — считает военный.

Украинцы должны осознать, что живут в новой реальности, отметил Жорин. По его мнению, нужно, чтобы все мужчины стали на учет. Это позволит понимать, кто может воевать и какие обязанности выполнять.

— После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать, — добавил заместитель командира 3 ОШБр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины планирует мобилизацию от 450 тыс. до 500 тыс. человек.

Президент отметил, что на сегодняшний день не видит необходимости мобилизовать столько мужчин.

Фото: Максим Жорин

Источник: Наталья Мосейчук

Война в Украине, Максим Жорін, Мобилизация
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Могут ли срочники отказаться от мобилизации в Украине в 2024 году
зброя, військовий
Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Кирило Буданов
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Обстрел Николаевщины дронами Шахед 9 февраля: пожар на ферме тушили до утра
Пожежа
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь