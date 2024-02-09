Жорин о необходимости мобилизации 500 тыс. человек: Любая цифра будет неправдой

Называть конкретное количество людей, которых нужно мобилизовать, нельзя. Люди в армии нужны всегда.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в эфире проекта Тема с Натальей Мосейчук.

По его словам, любая армия будет всегда испытывать нехватку ресурсов во время войны.

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— Вообще нельзя называть цифры, потому что это будет неправда. Каждый раз, любую мы цифру назовем, мы дойдем до того, что надо будет другую, — сказал он, комментируя необходимость мобилизовать 500 тыс. человек.

Боец подчеркнул, что войску постоянно нужны люди.

— Не решат вопрос даже 500 тыс. человек. Мы что, 500 тыс. человек получим и победим в войне? Нет, так не будет, — считает военный.

Украинцы должны осознать, что живут в новой реальности, отметил Жорин. По его мнению, нужно, чтобы все мужчины стали на учет. Это позволит понимать, кто может воевать и какие обязанности выполнять.

— После этого уже призывать в армию тех, кто там нужен, а не тех, кого можно поймать, — добавил заместитель командира 3 ОШБр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины планирует мобилизацию от 450 тыс. до 500 тыс. человек.

Президент отметил, что на сегодняшний день не видит необходимости мобилизовать столько мужчин.

Фото: Максим Жорин

Источник: Наталья Мосейчук

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