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Жорін про необхідність мобілізації 500 тис. людей: Будь-яка цифра буде неправдою

Жорін про необхідність мобілізації 500 тис. людей: Будь-яка цифра буде неправдою

Називати конкретну кількість людей, яких потрібно мобілізувати, не можна. Люди в армії потрібні завжди.

Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в етері проєкту Тема з Наталією Мосейчук.

За його словами, будь-яка армія буде завжди відчувати брак ресурсів під час війни.

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– Взагалі не можна називати цифри, бо це буде неправда. Щоразу, хоч яку ми цифру назвемо, ми дійдемо до того, що треба буде іншу, – сказав він, коментуючи необхідність мобілізувати 500 тис. осіб.

Боєць наголосив, що війську постійно потрібні люди.

– Не вирішать питання навіть 500 тис. людей. Ми що, 500 тис. людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так не буде, – вважає військовий.

Українці мають усвідомити, що живуть у новій реальності, відзначив Жорін. На його думку, потрібно, щоб всі чоловіки стали на облік. Це дасть змогу розуміти, хто може воювати і які обов’язки виконувати.

– Після цього вже призивати в армію тих, хто там потрібен, а не тих, кого можна впіймати, – додав заступник командира 3 ОШБр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво України запропонувало мобілізувати від 450 тис. до 500 тис. осіб.

Президент зазначив, що на сьогодні не бачить необхідності мобілізувати стільки чоловіків.

Фото: Максим Жорін

Джерело: Наталія Мосейчук

Війна в Україні, Максим Жорін, Мобілізація
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