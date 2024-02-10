Десятки артилерійських систем та снаряди: Франція передасть Україні САУ Цезар

Франція виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем Цезар, а також снаряди до них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

– Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем Цезар, а також снарядів до них, – проінформував голова держави, розповідаючи про проведену з президентом Франції Еммануелем Макроном телефонну розмову.

Переговори Зеленського та Макрона

Президент України та голова Франції обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

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Окрім того, поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

– Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України, – розповів Зеленський.

Крім того, голова нашої держави висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, що 1 лютого внаслідок атаки РФ по Бериславу Херсонської області загинули двоє французьких волонтерів.

Фото: Володимир Зеленський

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