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Україна
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Десятки артилерійських систем та снаряди: Франція передасть Україні САУ Цезар

Володимир Зеленський

Франція виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем Цезар, а також снаряди до них.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

– Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем Цезар, а також снарядів до них, – проінформував голова держави, розповідаючи про проведену з президентом Франції Еммануелем Макроном телефонну розмову.

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Переговори Зеленського та Макрона

Президент України та голова Франції обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних.

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Окрім того, поспілкувалися про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

– Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України, – розповів Зеленський.

Крім того, голова нашої держави висловив найщиріші співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, побажав найшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, що 1 лютого внаслідок атаки РФ по Бериславу Херсонської області загинули двоє французьких волонтерів.

Фото: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
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