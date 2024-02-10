Основания и сроки: можно ли отменить договор дарения квартиры

Особенностью договора дарения является то, что он заключается на безвозмездной основе. Но иногда возникают обстоятельства, при которых его нужно отменить. Можно ли обжаловать передачу в собственность другому человеку, например, квартиры и какие на это сроки даются — Фактам ICTV рассказали управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Что такое договор дарения

Заключая такой документ, даритель осуществляет передачу имущества другому человеку на безвозмездной основе, в частности, не требуя что-то в обмен, отмечают юристы.

Следовательно, согласно ст.718 Гражданского кодекса Украины даром могут быть движимые вещи, в частности, деньги и ценные бумаги, а также недвижимые объекты. К тому же, разрешается заключение соответствующего документа относительно имущественных прав, которыми даритель владеет или которые могут появиться у него в будущем.

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Можно ли отменить договор дарения квартиры

Юристы отмечают, что довольно часто к ним обращаются клиенты с различными вопросами по данному договору, в частности, их интересует и то, можно ли признать этот документ недействительным. Далее рассмотрим, какая существует вероятность это сделать, если дар — квартира.

— По общему правилу расторжение договора дарения квартиры или другой недвижимости в одностороннем порядке не разрешается. Заключая такой документ, необходимо четко понимать последствия, которые возникнут после его подписания, ведь незнание или неправильное толкование закона, собственная небрежность не являются основаниями, при которых сделка может быть признана недействительной, — отмечают эксперты.

Кто может обжаловать договор дарения

Однако существуют обстоятельства, при наличии которых договор дарения все же можно расторгнуть или признать недействительным. И для начала определим, какие именно лица имеют на это право.

— Прежде всего, речь идет непосредственно о сторонах данного документа — дарителе и человеке, который получил в собственность (в этом случае), квартиру, а также третьих лицах, которые хоть и не являются участниками договора, но права и интересы которых осуществление такой сделки непосредственно затрагивает, — объясняют юристы.

Также стоит отметить, что договор дарения является оспариваемой сделкой, то есть его недействительность можно доказать в судебном порядке.

Кроме того, можно расторгнуть документ в одностороннем порядке, если есть следующие основания.

Уголовное преступление

Даритель имеет право требовать расторгнуть договор передачи в собственность другого человека недвижимых вещей или другого особо ценного имущества, если одаряемый умышленно совершил уголовное преступление против его жизни, здоровья, собственности или же его родителей, жены (мужа) и детей.

Это касается и тех случаев, когда человек, получивший квартиру в результате оформления соответствующего документа, совершил умышленное убийство дарителя. Тогда наследники погибшего имеют право требовать расторжения такого договора.

Угроза безвозвратной потери или повреждения подарка

Человек имеет право требовать расторжения договора, если из-за действий одаряемого есть риск безвозвратно потерять недвижимый или движимый объект, имеющий для дарителя большую неимущественную ценность.

— Отношения дарения имеют как правовой, так и моральный аспект. Последний проявляется в том случае, когда предметом договора являются вещи, имеющие не только материальную, но и большую неимущественную ценность для человека, и ему будет не безразлична судьба такой вещи, переданной в собственность другого. Таким подарком может быть что угодно, — отмечают эксперты.

Поэтому если грозит безвозвратная потеря квартиры по вине одариваемого, человек вправе расторгнуть соответствующий договор. Однако в этом случае необходимо доказать, что получателю было известно, какую большую неимущественную ценность имеет вещь для дарителя.

Третьим основанием расторжения договора дарения могут быть случаи, когда сохранность предметов, представляющих историческую, научную или культурную ценность, находится под угрозой. Речь идет о вещах, потеря которых имеет существенное значение не только для дарителя, а для общества.

— Даритель имеет право требовать расторжения договора, если в результате небрежного отношения к вещи, представляющей культурную ценность, она может быть уничтожена или существенно повреждена, — добавляют эксперты.

Поэтому в указанных случаях право дарителя на расторжение договора и возвращение ему квартиры четко оговорено.

Также возможен односторонний отказ от соответствующего договора как со стороны дарителя, так и человека, который получает квартиру, если документ заключен с обязанностью передать объект в будущем.

— В соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса человек имеет право отказаться от передачи дара в будущем, если после заключения договора его имущественное положение существенно ухудшилось. Одаряемый имеет право в любое время до принятия квартиры на основании соответствующего документа с обязанностью передать недвижимое имущество в будущем отказаться от него, — добавляют юристы.

Если имеющихся оснований для расторжения договора дарения нет, то человек, который хочет признать документ недействительным, обращается с этим требованием в суд.

Существует несколько оснований для признания сделки оспариваемой:

содержание документа не может противоречить Гражданскому кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам;

лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности;

волеизъявление участника договора должно быть свободным и соответствовать его внутренней воле;

сделка должна быть направлена на реальное наступление юридических последствий, обусловленных им;

дарение квартиры должно совершаться в форме, установленной законом;

дарение квартиры, совершаемое родителями (усыновителями), не может противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.

— Главным элементом дарения квартиры является свободное волеизъявление и его соответствие внутренней воле сторон, которая направлена на наступление определенных последствий. Поэтому, в первую очередь, следует выяснить, на что именно была направлена воля сторон, была ли реальной воля на заключение договора дарения и не заключена ли такая сделка с целью скрыть другую, — говорят эксперты.

Срок обжалования договора дарения

Человек имеет право обратиться в суд с запросом обжаловать договор дарения в течение 3 лет с момента, когда узнал о нарушении его прав. То есть применяется общая исковая давность.

Но нужно помнить, что для споров о расторжении договоров дарения применяется специальный срок исковой давности, а именно 1 год.

Итак, обращаясь в суд, следует знать определенные нюансы. Во-первых, истцом по таким делам является человек, права которого были нарушены вследствие заключения документа дарения, а ответчиком — сторона или стороны договора. Если в суд обращаются наследники дарителя, то будет только один ответчик — тот, кто получил дом или квартиру. Обязательным условием является привлечение в качестве третьей стороны нотариуса, у которого заверялся данный документ.

— Во-вторых, дело о признании договора дарения недействительным будет иметь исключительную подсудность по местонахождению имущества, которое получили в дар, — отмечают юристы.

Относительно исключительной подсудности. Имеется в виду, что признание договора дарения недействительным осуществляется исключительно в судебном порядке. При этом учитывается местонахождение подаренного имущества.

В-третьих, нужно четко понимать, сколько времени будет потрачено на признание договора недействительным. Как правило, такие дела рассматриваются на протяжении 6 месяцев — одного года.

Подводя итоги, обращаясь в суд, нужно четко определить и сформулировать исковые требования. Лучше всего это сделать следующим образом: в просительной части просить суд признать договор дарения квартиры недействительным, а также внести изменения в реестр прав на недвижимое имущество.

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