Арендатор не платит за квартиру – адвокат рассказал, как нужно действовать

Иногда складываются ситуации, когда человек не платит арендную плату за проживание в квартире или доме. Более того, кроме долга, владельцы жилья могут столкнуться с тем, что просто физически не могут выселить съемщика из помещения.

В случаях, когда человеческая совесть молчит, следует обращаться к букве закона, а именно к ч. 3 ст. 815 ГК Украины:

наниматель обязан своевременно вносить плату по найму жилья;

наниматель обязан самостоятельно вносить плату за коммунальные услуги, если иное не установлено договором найма.

Согласно подпункту 1 ч.2 ст. 825 ГК Украины, договор найма жилья может быть расторгнут по решению суда по требованию наймодателя в случае невнесения нанимателем платы за найм жилья за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме – более двух раз.

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— Поэтому в случае неуплаты арендной платы арендодатель может расторгнуть договор аренды, но выселить арендатора можно только на основании решения суда, — убеждает адвокат Роман Сацик.

Наниматель не платит арендную плату и отказывается выселяться: куда обращаться

Если проблема не была решена между арендодателем и арендатором, то арендодатель может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества или подать исковое заявление о выселении из квартиры без предоставления другого жилого помещения. Такие исковые заявления подаются в суд по местонахождению недвижимого имущества, — отмечает адвокат.

Какие документы понадобятся для принудительного выселения

Необходимые документы:

квитанция об уплате судебного сбора;

паспорт, идентификационный код истца;

документ, подтверждающий право собственности на квартиру;

договор аренды (найма) жилого помещения (при наличии);

документы, которые могут подтвердить только частичную оплату арендной платы (чеки, квитанции и прочее).

— Сначала нанимателю необходимо вручить или направить требование об уплате арендной платы или выселении из квартиры. В случае получения отказа от съемщика освободить квартиру, наймодатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд об устранении препятствий в пользовании квартирой (домом) путем выселения ответчиков, — рассказывает Сацик.

По его словам, после получения положительного решения необходимо обратиться в исполнительную службу.

Статьей 66 Закона Украины Об исполнительном производстве предусмотрено, что государственный исполнитель на следующий рабочий день после окончания срока, определенного частью шестой статьи 26 настоящего Закона, проверяет исполнение должником решения о его выселении.

— В случае невыполнения должником решения его выселения самостоятельно, государственный исполнитель выполняет его принудительно. Принудительное выселение осуществляется в присутствии понятых с участием работников полиции, — отмечает адвокат.

По его словам, если исполнение решения осуществляется при отсутствии должника, государственный исполнитель обязан произвести описание имущества.

Описанное имущество передается для ответственного хранения взыскателю или другому лицу, определенному государственным исполнителем.

Что делать, если аренда квартиры проходила без договора

Адвокат отмечает, что законодательством Украины не предусмотрена аренда без соответствующего документа. То есть права и обязанности сторон нельзя считать законными.

— В этом случае у нанимателя нет права на проживание в квартире, поэтому можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что квартиру заняли третьи лица. Но одновременно необходимо учитывать, что такими действиями вы можете только защитить свою собственность, а не выселить арендаторов (нанимателей), – убеждает Роман Сацик.

По его словам, важно помнить, что когда договор аренды отсутствует, то и законных оснований требовать плату за аренду нет.

— Если договор есть – то, конечно, налоги необходимо платить. Однако большинство этого не делает. Но необходимо знать последствия. Так, без уплаты налогов аренда недвижимости расценивается как правонарушение, и может повлечь за собой уголовную ответственность в виде штрафа по статье 212 УК Уклонение от уплаты налогов и сборов, — отмечает адвокат.

Если сумма налогов, которые не уплатил арендодатель, превысит 51 тыс. грн, то ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что эквивалентно от 85 до 170 тыс. грн.

Источник: Адвокатское бюро Романа Сацика

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