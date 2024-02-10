Підстави та терміни: чи можна скасувати договір дарування квартири

Особливістю договору дарування є те, що він укладається на безоплатній основі. Але інколи виникають обставини, за яких його потрібно скасувати. Чи можна оскаржити передання у власність іншій людині, наприклад, квартири та які терміни на це надаються – Фактам ICTV розповіли керівні партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і партнери Олександр Курявий та Нікіта Муренко.

Що таке договір дарування

Укладаючи такий документ, дарувальник здійснює передання майна іншій людині на безоплатній основі, зокрема не вимагаючи щось в обмін, зауважують юристи.

Згідно зі ст.718 Цивільного кодексу України дарунком можуть бути рухомі речі, зокрема гроші та цінні папери, а також нерухомі об’єкти. До того ж дозволяється укладання відповідного документа щодо майнових прав, якими дарувальник володіє або які можуть з’явитися у нього в майбутньому.

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Чи можна скасувати договір дарування квартири

Юристи зазначають, що досить часто до них звертаються клієнти з різноманітними запитаннями щодо цього договору. Зокрема їх цікавить і те, чи можна визнати цей документ недійсним. Далі роздивимося, які шанси це зробити, якщо дарунок – квартира.

– За загальним правилом розірвання договору дарування квартири чи іншої нерухомості, в односторонньому порядку не дозволяється. Укладаючи такий документ, необхідно чітко розуміти наслідки, які виникнуть після його підписання, адже незнання або неправильне тлумачення закону, власна недбалість не є підставами, за яких правочин може бути визнаний недійсним, – наголошують експерти.

Хто може оскаржити договір дарування

Однак виникають обставини, за наявності яких договір дарування все ж таки можна розірвати або визнати недійсним. І для початку окреслимо, які саме особи мають на це право.

– Насамперед йдеться безпосередньо про сторони цього документа – дарувальника та людину, яка отримала у власність (у цьому випадку) квартиру, а також третіх осіб, які хоч і не є учасниками договору, але права та інтереси яких вчинення такого правочину безпосередньо зачіпає, – пояснюють юристи.

Також варто зазначити, що договір дарування є оспорюваним правочином, тобто його недійсність можливо довести у судовому порядку.

Крім того, можна розірвати документ в односторонньому порядку, зокрема з таких підстав.

Кримінальний злочин

Дарувальник має право вимагати розірвати договір передання у власність іншої людини нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти його життя, здоров’я, власності або ж його батьків, дружини (чоловіка) та дітей.

Це стосується і тих випадків, коли людина, яка отримала квартиру внаслідок оформлення відповідного документа, вчинила умисне вбивство дарувальника. Тоді спадкоємці загиблого мають право вимагати розірвання такого договору.

Загроза безповоротної втрати або пошкодження дарунка

Людина має право вимагати розірвання договору, якщо через дії обдаровуваного є ризик безповоротно втратити нерухомий або рухомий об’єкт, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

– Відносини дарування мають як правовий, так і моральний аспект. Останній проявляється у тому разі, коли предметом договору є речі, що мають не лише матеріальну, а й велику немайнову цінність для людини і їй буде небайдужа доля такої речі, переданої у власність наступного господаря. Таким дарунком може бути будь-що, – зазначають експерти.

Тож якщо такому загрожує безповоротна втрата квартири з вини обдаровуваного, людина вправі розірвати відповідний договір. Однак у цьому випадку необхідно довести, що отримувачу було відомо про те, яку велику немайнову цінність має річ для дарувальника.

Третьою підставою розірвання договору дарування можуть бути випадки, коли збереження предметів, що становлять історичну, наукову або культурну цінність, перебуває під загрозою. Йдеться про речі, втрата яких має суттєве значення не лише для дарувальника, а й для суспільства.

– Дарувальник має право вимагати розірвання договору, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, вона може бути знищена або суттєво пошкоджена, – додають експерти.

Тож у зазначених випадках право дарувальника на розірвання договору та повернення йому квартиру чітко обумовлено.

Також можлива одностороння відмова від відповідного договору як зі сторони дарувальника, так і зі сторони людини, яка отримує квартиру, якщо документ укладено з обов’язком передати об’єкт у майбутньому.

– Відповідно до статті 714 Цивільного кодексу людина має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан суттєво погіршився. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття квартири на підставі відповідного документа з обов’язком передати нерухоме майно у майбутньому відмовитися від нього, – додають юристи.

Якщо наявних підстав для розірвання договору дарування немає, то людина, яка хоче визнати документ недійсним, звертається з цією вимогою до суду.

Є кілька підстав для визнання правочину оспорюваним:

зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави та суспільства, його моральним засадам;

особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;

волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

правочин має бути спрямований на реальне настання юридичних наслідків, що обумовлені ним;

дарування квартири має вчинятися у формі, встановленій законом;

передання майна, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

– Головним елементом дарування квартири є вільне волевиявлення та його відповідність внутрішній волі сторін, яка спрямована на настання певних наслідків. Тому насамперед слід встановлювати, на що саме була спрямована воля сторін, чи була справжня воля на укладення договору дарування та чи не укладена така угода з метою приховати іншу угоду, – кажуть експерти.

Термін оскарження договору дарування

Людина має право звернутися до суду із запитом оскаржити договір дарування протягом 3 років з моменту, коли дізналася про порушення її прав. Тобто застосовується загальна позовна давність.

Але потрібно пам’ятати, що для спорів щодо розірвання договорів дарування застосовується спеціальний термін позовної давності, а саме 1 рік.

Отже, звертаючись до суду, варто знати певні нюанси. По-перше, позивачем у таких справах є людина, права якої були порушені через укладення документа дарування, а відповідачем – сторона чи сторони договору. Якщо до суду звертаються спадкоємці дарувальника, то буде лише один відповідач — той, хто отримав будинок чи квартиру. Обов’язковою умовою є залучення в ролі третьої сторони нотаріуса, у якого посвідчувався цей документ.

– По-друге, справа щодо визнання договору дарування недійсною матиме виняткову підсудність за місцезнаходженням майна, яке дарувалось, – наголошують юристи.

Мається на увазі, що визнання договору дарування недійсним здійснюється виключно в судовому порядку. Зокрема, враховується місцезнаходження дарованого майна.

По-третє, потрібно чітко розраховувати, який час буде витрачено на визнання договору недійсним. За загальною практикою термін розгляду таких справ становить від 6 місяців до року.

На останок, звертаючись до суду, потрібно чітко визначити та сформулювати позовні вимоги. Найкраще це зробити так: у прохальній частині просити суд визнати договір дарування квартири недійсним, а також внести зміни до реєстру речових прав на нерухоме майно.

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