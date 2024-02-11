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Марта Бондаренко, редактор ленты

Атаку дронов отбивали в 9 областях: ночью ВСУ сбили 40 Шахедов из 45

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Ночью россияне запустили по Украине 45 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запускал дроны-камикадзе Shahed из районов Балаклавы и мыса Чауда — Крым.

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Воздушное нападение отражали подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, и средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы уничтожено 40 Шахедов противника в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Shahed, Дрони, Повітряні сили України, Шахеди
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