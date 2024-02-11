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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Атаку дронів відбивали у 9 областях: вночі ЗСУ збили 40 Шахедів із 45

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Вночі росіяни запустили по Україні 45 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запускав дрони-камікадзе Shahed з районів Балаклави та мису Чауда – Крим.

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Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, та засобами радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 40 Шахедів противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 718-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Shahed, Дрони, Повітряні сили України, Шахеди
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