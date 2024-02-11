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Юлия Захарченко, редактор ленты

С начала года сбито уже 359 Шахедов: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины

С начала года сбито уже 359 Шахедов: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины
Фото: Офис президента

С начала года и до сих пор сбито уже 359 ударных дронов-камикадзе Шахед, которыми Россия пыталась атаковать Украину. Меткость защитников неба, работа РЭБ, поддержка партнеров по воздушному щиту — это спасение жизней.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 918 суток полномасштабной войны России против Украины.

Приоритет Украины

— Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам, чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это — один из ключевых приоритетов года, — заявил глава государства.

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Президент Украины поблагодарил всех наших защитников неба, которые каждую ночь, день отбивают российские атаки дронами и ракетами, насколько это позволяет сила ПВО сейчас.

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Дрони Шахед

— Только с прошлого вечера и до утра сегодня удалось уничтожить 40 Шахедов — большинство из примененных Россией. Почти весь этот результат — наших мобильных огневых групп. В разных регионах — Киевщина, Житомирщина, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская области, — подчеркнул президент.

Благодарность спасателям

Владимир Зеленский отметил коллектив ГСЧС Украины — каждого, кто работает на местах попаданий, ликвидирует пожары, разбирает завалы.

В каждой общине всегда есть помощь и те, кто спасает после российских обстрелов. И это благодаря героизму всех людей, которые просто делают свою работу и этим помогают всей Украине выстоять, утверждает президент.

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Shahed, атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Владимир Зеленский, Дрони
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