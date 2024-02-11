Замена Залужного Сырским, кадровые изменения в армии и украинский Ланцет: эксперт оценил события войны за неделю

За уходящую неделю в Украине произошли важные изменения, прежде всего, в Вооруженных силах. С 8 февраля ВСУ возглавил генерал-полковник Александр Сырский, сменив на посту Валерия Залужного.

Параллельно с этим Россия возобновила атаки по Югу Украины, а в Минцифры говорят, что разрабатывают украинский аналог БпЛА Ланцет.

Как расценивать события из мира войны и что они означают — об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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Атаки РФ по Николаеву и Югу

За последнюю неделю наблюдается восстановление российских атак на Юг Украины, в частности по Николаеву, который после освобождения Херсона достаточно редко, по сравнению с первым годом полномасштабной войны, подвергался российским атакам.

По словам Козия, направления удара России БпЛА Shahed-131/136 будут каждый раз меняться, поскольку РФ ищет пути обхода возможностей противовоздушной обороны Украины.

— Мы научились прикрывать те или иные города, но чего не хватает, так это достаточного количества вооружений, связанных с ПВО, именно для того, чтобы определенные направления перекрыть на 100%. Я понимаю, что это маловероятно, потому что мы видели, что есть прорывы (вражеских атак, — Ред.) и по Киеву, и в других местах, — говорит он.

Такие прорывы врага, по словам эксперта, связаны с возможностями средств противовоздушной обороны.

— Почему Николаев? Почему Староконстантинов? Потому что (у РФ, — Ред.) есть возможности и пробуют бить, — говорит он.

При этом эксперт не исключает и элемент террора в атаках России, которым российская армия пытается посеять панику и неуверенность в политическом или военном руководстве среди украинцев. Он добавляет, что это находится, в частности, в области психологических операций россиян, осуществляемых против населения Украины.

Сырский вместо Залужного

Отставка с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и замена его генерал-полковником Александром Сырским, безусловно, стала главным событием недели, если не месяца.

Игорь Козий говорит, что на сегодняшний день остается интересным то, в каком статусе генерал Валерий Залужный продолжит свою службу и останется ли он в команде президента Владимира Зеленского.

— Все, что мы от президента услышали, это то, что генерал Залужный остается в команде президента. Это позитивный сигнал, — говорит он.

Второй позитивный сигнал, который отмечает эксперт, это то, что в Украине надо менять менеджмент, в том числе и военный, о чем объявил президент.

— Это абсолютно оправданная вещь. И основным доминирующим фактором этой вещи является желание Украины вступить в НАТО. Это решающий момент, потому что без НАТО Украине продержаться в условиях отсутствия достаточно оборонно-промышленного обеспечения, я сказал бы так, сегодня очень трудно, — добавляет Козий.

Кадровые изменения и изменения в политике

Вместе со сменой главнокомандующего президент Владимир Зеленский объявил о ряде изменений, которые, в частности, ждет от военного командования.

По словам Игоря Козия, было бы хорошо, чтобы одним из таких изменений было создание в Украине института военного омбудсмена. По его мнению, это станет определенным предохранителем проведения “бездумных и безответственных операций, которые, в частности, были проведены во время командования Валерия Залужного.

Отметим, что в сентябре 2023 года министр обороны Рустем Умеров говорил, что в Украине существует потребность во введении именно такой должности — военный омбудсмен.

Военный эксперт Козий указывает, что сегодня Украина не имеет достаточных мощностей собственного оборонно-промышленного комплекса, из-за чего во многом полагается на стран-партнеров, что влияет на военных.

— Все думают, что оружие будет идти вот так вот сверху. А отсюда – отсутствие оружия влияет на права и свободы военнослужащих, право на жизнь, — говорит он.

Также Игорь Козий прокомментировал изменения в военном командовании, которую объявил президент Владимир Зеленский. Глава государства в обращении, в котором представлял нового главкома, заявил, что украинское войско требует многих изменений, в том числе и ротации, и осведомленность генералов о ситуации на фронте.

— Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине, — сказал президент Зеленский в обращении за вечер 8 февраля.

По словам Козия, таким образом президент предлагает проводить своеобразную ротацию генералов, чтобы тех военных с высоким званием, которые сидят в штабе, отправлять время от времени на фронт.

— Раз в три года военнослужащий должен ротироваться в должности. Ты был на штабной должности — иди в войско. Ты был в войске — иди на учебную должность, и так далее, — объясняет он.

Эксперт указывает, что такой стандарт существовал и раньше, но это быстро свернули, поскольку возник конфликт интересов.

— Ротация между боевыми и тыловыми частями в условиях войны, ясно, что не раз в три года должна делаться. Это должно происходить так часто, насколько это рационально. Поэтому да, все должны пройти через горнило (войны, — Ред.), это абсолютно правильно. Но если это нигде не прописано в нормативных документах, то все остается закулисьем, — считает Козий.

Перун: аналог российского БпЛА Ланцет

На уходящей неделе вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина планирует производить аналоги российских дронов Ланцет. Более того, у этого украинского проекта даже было предварительное название — БпЛА Перун.

По словам эксперта, БпЛА Ланцет используется преимущественно на фронте и имеет около 40-50 км дальности действия.

— У дрона есть и оптико-электронная система наведения, и телевизионная система наведения. Он может быть и разведывательным, и ударным, — рассказывает Козий.

Козий говорит, российские Ланцеты достаточно эффективно используются россиянами на направлениях боевых действий, в то же время для Украины важно именно серийное производство дронов.

— Вопрос не в том, какие ему (украинскому аналогу Ланцета, — Ред.) будут предоставлены… вопрос в том, что Федоров понял, что надо налаживать постоянную линию выпуска этих дронов, — сказал он.

Новый род войск — Силы беспилотных систем

Также президент Зеленский в течение этой недели объявил, что будет создан новый род войск, а именно — создание в ВСУ отдельного рода Сил беспилотных систем.

Игорь Козий предполагает, что это нужно, в частности, для устойчивого финансирования и постоянной дистрибьюции.

— Отдельный вид войск нужен каждому виду Вооруженных сил. Будет ли знать четко этот руководитель этого рода войск, который подчинен главкому, что нужно флоту, или что нужно Воздушным силам, или сухопутной группировке… Это командование должно не просто понимать глобального, какие необходимы дроны, но еще и заглядывать в перспективу, — объясняет эксперт.

Россия использует Starlink?

8 февраля появилась информация, что россияне используют системы спутниковой связи Stаrlink. Об этом писали как военные, так и, например, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Указывается, что Stаrlink якобы имеет доступ на оккупированных территориях и россияне получают их через Дубай.

По словам Козия, это последовательное и закономерное действие со стороны американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска, который владеет компанией Starlink, учитывая то, что ранее поступала информация об отключении сети покрытия этих спутников возле временно оккупированного Крыма.

Военный эксперт считает, что ответом Украины на такие действия должна быть разработка собственных систем, которые были бы аналогами Starlink.

— Связь — это нерв армии. Без связи не может быть ничего. Это надо четко понимать. Если нет связи, то нет серьезных возможностей взаимодействовать, уничтожать и разведывать, — говорит он.

Операция Украины в Судане

За уходящую неделю украинские спецслужбы отличились операцией в Судане. Было обнародовано видео, где, как можно увидеть из кадров, украинские спецназовцы взяли в плен по меньшей мере трех пленных бойцов ЧВК Вагнера. По предварительной информации, к операции могли быть причастны бойцы из подразделения ГУР МО под названием Тимур.

Отметим, что официальных заявлений от украинских военных или представителей власти по этой информации не было.

Игорь Козий говорит, что таким образом Украина может не давать России расширять зону влияния за рубежом.

— Я думаю, что то, что мы сегодня сделали, например, в Судане, является попыткой заявить о себе по крайней мере, как в свое время (начальник ГУР МО Кирилл, — Ред.) Буданов попытался позиционировать себя как израильскую разведку (Моссад, — Ред.), которая пробует наказать всех и вся в разных местах. И это абсолютно неплохо, — говорит он.

Другой проблемой является то, что такие спецоперации Украины по ослаблению России за рубежом должен финансировать не только официальный Киев, но и другие правительства, которые в этом заинтересованы.

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