Украина догнала РФ по количеству дальних дронов-камикадзе и потолка нет — Федоров
Украина достигла паритета с РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.
Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью журналисту Илье Кабачинскому.
По его словам, сейчас в Украине есть до десяти производителей, которые выпускают такие беспилотники, и только от бюджета финансирования зависит, сколько можно их производить.
— Нет потолка. Можно производить тысячи этих дронов. Уже тысячи произведены. И почти каждый день где-то что-то горит на территории России. То есть это можно масштабировать, — уверяет Федоров.
Он отметил, что благодаря государственной программе Армия дронов, финансирование которой началось летом 2023 года, за полгода Украина догнала Россию по количеству таких дронов.
— Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, мы только начали технологическую борьбу, — добавил вице-премьер.
Относительно производства дронов типа российского Ланцета, глава Минцифры говорит, что у нас есть до семи производителей, которые уже создали похожий продукт.
Михаил Федоров также анонсировал появление улучшенной версии морских ударных дронов Магура (Magura), которые потопили российский ракетный катер Ивановец.