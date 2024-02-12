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Валентина Летяк, редактор ленты

Украина догнала РФ по количеству дальних дронов-камикадзе и потолка нет — Федоров

дрон, ЗСУ
Фото: Getty Images

Украина достигла паритета с РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия.

Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью журналисту Илье Кабачинскому.

По его словам, сейчас в Украине есть до десяти производителей, которые выпускают такие беспилотники, и только от бюджета финансирования зависит, сколько можно их производить.

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— Нет потолка. Можно производить тысячи этих дронов. Уже тысячи произведены. И почти каждый день где-то что-то горит на территории России. То есть это можно масштабировать, — уверяет Федоров.

Он отметил, что благодаря государственной программе Армия дронов, финансирование которой началось летом 2023 года, за полгода Украина догнала Россию по количеству таких дронов.

— Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, мы только начали технологическую борьбу, — добавил вице-премьер.

Относительно производства дронов типа российского Ланцета, глава Минцифры говорит, что у нас есть до семи производителей, которые уже создали похожий продукт.

Михаил Федоров также анонсировал появление улучшенной версии морских ударных дронов Магура (Magura), которые потопили российский ракетный катер Ивановец.

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Украина догнала РФ по количеству дальних дронов-камикадзе и потолка нет — Федоров

Безпілотники, Война в Украине, виробництво, Дрони, Мінцифри, Михайло Федоров, Україна-Росія
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