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Марта Бондаренко, редактор ленты

Готовится к новым сюрпризам: Федоров анонсировал новую версию морского дрона Magura

Дрон Магура

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенной версии морских ударных дронов Магура (Magura), которые потопили российский ракетный катер “Ивановец”.

Об этом в интервью журналисту Илье Кабачинскому рассказал глава Минцифры.

По его словам, есть еще несколько компаний, которые производят похожие дроны. Это, например, SeaBaby, с которым работает Служба безопасности Украины. Эти беспилотные катера также постоянно совершенствуют. Министр видит здоровую конкуренцию на рынке таких дронов, что является положительным моментом.

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Морской дрон Магура (Magura)

У беспилотной лодки Магура полезная нагрузка – более 300 кг.

— Мы не можем показать, но здесь есть лодка, которая является определенной платформой и готовится к новым применениям с новыми сюрпризами, — сказал он.

В Украине уже создана целая флотилия морских дронов, поэтому российские корабли не могут себя спокойно чувствовать в Черном море.

Михаил Федоров также отметил, что в этом году Украина сделает технологический скачок и морских дронов будет еще больше.

Напомним, что 1 февраля в ГУР Минобороны сообщили, что ракетный катер “Ивановец” Черноморского флота РФ, затопили во время выполнения спецоперации. Разведчики обнародовали видео, как корабль атаковали морские дроны.

Стоимость одного такого катера россиян составляет около $60-70 млн.

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Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Фото: скриншот с видео

Безпілотники, дрон, Мінцифри, Михайло Федоров
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