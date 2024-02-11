Готовится к новым сюрпризам: Федоров анонсировал новую версию морского дрона Magura
Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенной версии морских ударных дронов Магура (Magura), которые потопили российский ракетный катер “Ивановец”.
Об этом в интервью журналисту Илье Кабачинскому рассказал глава Минцифры.
По его словам, есть еще несколько компаний, которые производят похожие дроны. Это, например, SeaBaby, с которым работает Служба безопасности Украины. Эти беспилотные катера также постоянно совершенствуют. Министр видит здоровую конкуренцию на рынке таких дронов, что является положительным моментом.
Морской дрон Магура (Magura)
У беспилотной лодки Магура полезная нагрузка – более 300 кг.
— Мы не можем показать, но здесь есть лодка, которая является определенной платформой и готовится к новым применениям с новыми сюрпризами, — сказал он.
В Украине уже создана целая флотилия морских дронов, поэтому российские корабли не могут себя спокойно чувствовать в Черном море.
Михаил Федоров также отметил, что в этом году Украина сделает технологический скачок и морских дронов будет еще больше.
Напомним, что 1 февраля в ГУР Минобороны сообщили, что ракетный катер “Ивановец” Черноморского флота РФ, затопили во время выполнения спецоперации. Разведчики обнародовали видео, как корабль атаковали морские дроны.
Стоимость одного такого катера россиян составляет около $60-70 млн.
Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.
Фото: скриншот с видео