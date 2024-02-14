Цезарь Куников затонул: все, что известно об уничтожении корабля РФ

14 февраля возле Алупки во временно оккупированном Крыму был уничтожен большой десантный корабль Цезарь Куников.

Вражеский корабль потопили спецназовцы Группы 13 Главного управления разведки Минобороны совместно со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Факты ICTV собрали все, что известно об уничтожении БДК Цезарь Куников 14 февраля.

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Уничтожение БДК Цезарь Куников 14 февраля: серия взрывов в Крыму

Уничтожение десантного корабля Цезарь Куников произошло после серии взрывов в Крыму 14 февраля.

Местные утверждают, что сначала увидели вспышки в море, а затем от взрывной волны в домах жителей Алупки даже открылись окна.

Тогда же один из очевидцев заявил, что в Черном море могли подбить большой десантный корабль.

А еще позже уточнили, что на дно пошел БДК Цезарь Куников.

Следующий взрыв, сопровождавшийся мощной ударной волной, по убеждению местных жителей, вызвала ликвидация боекомплекта на корабле.

На поиски “утопленника” вышли еще один корабль и подлодка.

Кроме того, россияне подняли в воздух противолодочный вертолет Ка-27 и еще два Ми-8.

Именно их разговоры впоследствии удалось перехватить представителям ГУР.

В частности, в отрывках разговоров, которые самолет Ан-26 в роли ретранслятора передавал от экипажей вертолетов Ка-27, Ми-8, было слышно, что россияне “наблюдают маслянистое пятно и обломки”.

Взрывы в Крыму 14 февраля: реакция оккупантов

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов до сих пор не отреагировал на взрывы в Крыму 14 февраля.

Спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук даже записал ироническое видео, которое начал словами: Шойгу, Герасимов! Где Аксенов?

В Минобороны России лишь лаконично сообщили о перехвате и уничтожении над акваторией Черного моря шести беспилотников, над Белгородской областью РФ – двух и одного – над Воронежской областью.

О БДК Цезарь Куников в оборонном ведомстве РФ решили не упоминать.

Уничтожение БДК Цезарь Куников: подтверждение Генштаба ВСУ

Официальное сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины об уничтожении БДК Цезарь Куников появилось в 09:25 14 февраля.

– Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны уничтожили большой десантный корабль Цезарь Куников, – отметили в Генштабе ВСУ.

Уничтожение БДК Цезарь Куников: видео поражения от ГУР

Через полчаса в Главном управлении разведки обнародовали видео уничтожения БДК Цезарь Куников.

Ударные морские дроны Magura V5 атаковали вражеский корабль стаей из разных ракурсов, последовательно поражая его в ключевые точки.

На кадрах ГУР видно, как Цезарь Куников после “встречи” дронами Magura V5 начинает идти ко дну.

К слову, две недели назад именно дроны Magura V5 потопили ракетный катер Ивановец Черноморского флота РФ.

А всего три дня назад вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенной версии этих морских дронов.

Что известно о БДК Цезарь Куников

Большой десантный корабль Цезарь Куников проекта 775 является одним из новейших российских судов.

БДК Цезарь Куников (бортовой номер – 158) построили в Польше на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске, ввели в эксплуатацию в 1986 году.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, такие корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт в логистических цепочках российских оккупационных войск.

В ГУР эту информацию подтверждают: на борту в момент уничтожения находился груз с боекомплектом.

Пока конкретных цифр нет, однако, по имеющейся информации, большинство экипажа корабля погибло.

А, согласно характеристикам БДК Цезарь Куников, на его борту могло вмещаться до 87 членов экипажа.

Интересные факты о БДК Цезарь Куников

Следует отметить, что БДК Цезарь Куников уже подбивали в Бердянске Запорожской области в марте 2022 года.

К слову, офицер Цезарь Куников, в честь которого был назван корабль, скончался от ран после взрыва мины именно 14 февраля 81 год назад, в 1943 году.

Мемы о БДК Цезарь Куников

Естестенно, после уничтожения БДК Цезарь Куников соцсети не могли не взорваться мемами.

Тем более, что заслуживает внимания не только само событие, но и дата, когда это произошло, но и название корабля-“утопленника”.

Самые яркие мемы об уничтожении БДК Цезарь Куников Факты ICTV собрали в своем материале.

Полномасштабная война в Украине длится уже 721-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ГУР, Минобороны РФ, Крымский ветер

Фото: Минобороны России

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