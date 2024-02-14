Утром 14 февраля в Крыму – Ялте, Мисхоре и Алупке – было слышно серию взрывов в море.

Обновлено. СМИ сообщили, что в это время дроны атаковали большой десантный корабль Цезарь Куников.

Серия взрывов в Крыму 14 февраля

Очевидцы утверждают, что сначала видели вспышки в море, а потом уже были взрывы.

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От взрывной волны в Алупке у людей даже открывались окна.

Очевидец из Симеиза добавляет, что на корабле раздавалась тревога и были слышны пулеметные очереди.

Звуков пусков ракет, по данным местных, не было.

Атака на БДК Цезарь Куников

Позже СМИ сообщили об атаке на российский крупный десантный корабль Цезарь Куников.

К слову, один из жителей Крыма заявил, что после взрывов в Крыму 14 февраля БДК пошел ко дну.

Есть информация, что взрыв напротив поселка Кацивели и сопровождавшая его мощная ударная волна стали следствием ликвидации боекомплекта на корабле.

Для спасения БДК подошел еще один корабль. Также неподалеку заметили подлодку.

Над морем в районе Фороса кружит противолодочный вертолет Ка-27.

А низко над морем вдоль берега от Алупки до Кацивели и в обратном направлении летают два вертолета Ми-8.

Реакция оккупантов на взрывы в Крыму 14 февраля

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов на взрывы в Крыму 14 февраля до сих пор не отреагировал.

По этой причине спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук даже записал ироническое видео, которое начал словами: Шойгу, Герасимов! Где Аксенов?

Между тем в Минобороны России убеждают, что перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря шесть беспилотников.

Еще два дрона якобы приземлили над Белгородской областью РФ и один – над Воронежской областью.

О БДК Цезарь Куников оборонное ведомство РФ в своей сводке не упоминало.

Подтверждение уничтожения БДК Цезарь Куников в Генштабе ВСУ и ГУР

Незадолго после сообщений СМИ уничтожение БДК Цезарь Куников в Крыму 14 февраля подтвердили в Генштабе ВСУ и ГУР.

Что известно о БДК Цезарь Куников

БДК Цезарь Куников уже подбивали в Бердянске Запорожской области в марте 2022 года.

К слову, офицер Цезарь Куников, в честь которого был назван корабль, скончался от ран после взрыва мины именно 14 февраля. Случилось это в 1943 году.

Полномасштабная война в Украине длится уже 721-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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