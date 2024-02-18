Мы еще вернемся в Авдеевку, Донецк и Дебальцево – Сырский.

18 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили Аскольдову могилу в центре Киева, где почтили память отважных воинов, погибших в боях за Дебальцево Донецкой области в 2015 году. Здесь они пообещали, что украинский флаг обязательно снова будет воздвигнут над Авдеевкой.

Об этом сам главком сообщил на своем Telegram-канале.

На Аскольдовой могиле есть памятник, возведенный в память нашей борьбы на Дебальцевском направлении.

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— Бои за Дебальцево – это для меня не только термин по истории нашей десятилетней войны за Независимость против российской агрессии. Бои за Дебальцево – это и часть моей личной жизни, — указал Сырский.

В 2015 году нынешний главнокомандующий украинской армии был одним из командиров сил Антитеррористической операции и на Дебальцевском плацдарме. Одна из задач, которая была ему определена – координировать выход украинских подразделений из Дебальцево.

— Спасибо большое военным капелланам Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви за совершенную молитву за украинских воинов, — обозначил Сырский.

Также генерал подчеркнул, что здесь же похоронены еще два отважных воина полномасштабной агрессии РФ — легендарные Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи и Андрей Пильщиков – Джус. Здесь высшее военное командование Украины также почтили героев памятью.

— Я знаю точно, мы вернемся в Дебальцево, мы вернемся в Углегорск, Логвиново, Редкодуб, наконец мы вернемся в нашу украинскую Авдеевку и Донецк. Мы освободим все наши родные украинские земли!, — резюмировал Сырский.

Бои за Дебальцево

Ожесточенные бои за Дебальцево длились в период 21 января — 18 февраля 2015 года.

Этот город с важным железнодорожным узлом, и лежит на перекрестке двух автодорог международного значения: М03, имеющее направление Харьков — Бахмут — граница РФ до Ростова-на-Дону, и М04, соединяющая Луганск с Донецком.

Согласно данным СМИ, с 18 января по 18 февраля на поле боя погибли 179 украинских военнослужащих.

Согласно поименным спискам погибших количество убитых оценивается в 256 солдат.30-я механизированная бригада ВСУ понесла самые тяжелые потери — 43 воина.

Бои за Авдеевку

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. К маю 2023 года в городе, по данным местных властей, в результате российских обстрелов были повреждены или разрушены все здания. Прежде население Авдеевки составляло около 35 тысяч человек, в ходе полномасштабных военных дейсвий осталось менее 2 тысяч жителей.

В октябре 2023 года российская армия начала массированный штурм города.

К 17 февраля 2024 года Авдеевка была взята “в клещи” российскими оккупантами, украинские войска были вынуждены покинуть в город для сохранения личного состава.

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