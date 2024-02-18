Ми ще повернемося в Авдіївку, Донецьк та Дебальцеве – Сирський

18 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали Аскольдову могилу в центрі Києва, де вшанували пам’ять відважних воїнів, які загинули в боях за Дебальцеве Донецької області у 2015 році. Тут вони пообіцяли, що український прапор обов’язково знову буде споруджено над Авдіївкою.

Про це сам головком повідомив на своєму Telegram-каналі.

На Аскольдовій могилі є пам’ятник, зведений на згадку про нашу боротьбу на Дебальцевському напрямку.

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— Бої за Дебальцеве – це для мене не лише термін з історії нашої десятирічної війни за Незалежність проти російської агресії. Бої за Дебальцеве – це і частина мого особистого життя, – зазначив Сирський.

У 2015 році нинішній головнокомандувач української армії був одним із командирів сил Антитерористичної операції і на Дебальцевському плацдармі. Одне із завдань, яке було йому визначено – координувати вихід українських підрозділів із Дебальцева.

— Дуже дякую військовим капеланам Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви за досконалу молитву за українських воїнів, – зазначив Сирський.

Також генерал підкреслив, що тут же поховані ще два відважні воїни повномасштабної агресії РФ – легендарні Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі та Андрій Пільщиков – Джус. Тут найвище військове командування України також вшанували героїв пам’яттю.

— Я знаю точно, ми повернемося у Дебальцеве, ми повернемося у Вуглегірськ, Логвинове, Рідкодуб, врешті ми повернемося у нашу українську Авдіївку і Донецьк. Ми звільнимо усі наші рідні українські землі! , – резюмував Сирський.

Бої за Дебальцеве

Запеклі бої за Дебальцеве тривали у період 21 січня – 18 лютого 2015 року.

Це місто з важливим залізничним вузлом, і лежить на перехресті двох автошляхів міжнародного значення: М03, що має напрямок Харків – Бахмут – кордон РФ до Ростова-на-Дону, та М04, що з’єднує Луганськ з Донецьком.

За даними ЗМІ, з 18 січня по 18 лютого на полі бою загинули 179 українських військовослужбовців.

Згідно з поіменними списками загиблих кількість убитих оцінюється у 256 солдатів. 30-та механізована бригада ЗСУ зазнала найважчих втрат – 43 воїни.

Бої за Авдіївку

Бої за Авдіївку розпочалися у лютому 2022 року. До травня 2023 року в місті, за даними місцевої влади, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено або зруйновано всі будівлі. Насамперед населення Авдіївки становило близько 35 тисяч осіб, у ході повномасштабних військових дій залишилося менше 2 тисяч жителів.

У жовтні 2023 року російська армія розпочала масований штурм міста.

До 17 лютого 2024 року Авдіївку було взято “в кліщі” російськими окупантами, українські війська були змушені залишити в місто для збереження особового складу.

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