Я знал, что не буду жить в оккупации: экс-мэр Дебальцево о войне и работе в такси

Андрей Бондарчук – экс-мэр Дебальцево (2006-2010). Он имеет три высших образования – история, право и государственная служба, свободно владеет английским языком, а в 1990-х работал директором школы.

В 2014 году мужчина вместе с семьей переехал в Киев. Сейчас он работает в популярной службе такси и с нескрываемой грустью рассказывает о начале войны на Донбассе.

– У меня не возникло никаких лишних вопросов, когда началась оккупация. Я знал, что в оккупации жить не буду. Детей вывез из Донецка в мае 2014 после начала боев в Донецком аэропорту, а уже в июне мы всей семьей жили в съемной квартире на Осокорках. Сначала были большие проблемы с жильем. Чтобы купить собственную квартиру, пришлось взять кредит. У нас есть жилье в Донецке, но я не собираюсь туда возвращаться.

Андрей Бондарчук выразил свою позицию относительно незаконного референдума в Донецке.

– На момент референдума 11 мая я был в Донецке. Считаю, что явка тогда была не более 10%. Причина проста: в городе около 400 избирательных участков, а в день “референдума” работало только 78. Обеспечить явку было просто невозможно. Протоколы избирательных участков никто не составлял.

Также он объяснил, почему решил так кардинально изменить свой статус, выбрав профессию таксиста после должности мэра города.

– Сначала я очень комплексовал. Однако потом знакомый меня переубедил, что я работаю честно и ничего не нарушаю. Сейчас я таксист и я плачу налоги. В Киеве нужно очень много денег. На госслужбе или в гуманитарной сфере я не заработаю столько, как в такси. У меня трое детей, мне нужно работать.

Читайте: Неля Штепа собирается баллотироваться в мэры Славянска

Будучи таксистом, Андрей Бондарчук ежедневно общается с десятками людей различных взглядов и национальностей. Он признался, что восхищается иностранцами, которые свободно говорят на украинском, но одновременно удивляется русскоязычным киевлянам.

Мужчина поделился опытом общения с белорусами и россиянами.

– Для белорусов их язык – это язык обучения и самоутверждения, но в быту они ею не пользуются. Говорят, если общаешься на белорусском – ты или радикальный националист, или личный враг Лукашенко. Россияне же бывают разные, но многие из них понимают ситуацию. Им стыдно за эту войну. Бывало, просили прощения.

Экс-мэр Дебальцево много рассказал о жизни на Донбассе до войны.

– Мой родной город – Светлодарск. Сейчас он находится под контролем Украины, но до линии огня буквально 4 км. Еще в 1990 году я был первым, кто поднял здесь украинский флаг. Потому что пока есть украинский флаг, будет и украинское государство. Мало кто знает, но Дебальцево – родина украинского поэта Владимира Сосюры. Я знаю многие его произведения наизусть и считаю, что он – выдающийся дебальчанин.

Андрей Бондарчук не считает себя переселенцем, чаще он использует понятие беженец. Однако прекрасно понимает все проблемы внутренне перемещенных лиц. По его мнению, самой большой проблемой является доступ к жилью.

– У меня есть родственники, которые по разным причинам живут на оккупированной территории. Никто из них не хочет жить под оккупацией, однако остаться заставляет преклонный возраст или финансовые проблемы.

Несмотря на военный конфликт на Донбассе, он убежден, что современному поколению украинцев повезло жить в независимой стране.

– Свобода – это вещь, которую чувствуешь, пока она у тебя есть. Современное поколение украинцев впервые за много веков живет в свободной Украине. Наша свобода на весах должна перевешивать все те проблемы, которые мы сейчас переживаем.

Недавно Факты ICTV сообщали, что президент Владимир Зеленский поддержал внедрение программы, согласно которой переселенцы и ветераны АТО / ООС смогут получить жилье под 3% годовых.