Юлия Захарченко, редактор ленты
Что помогает избегать блэкаутов в Украине — объяснение Минэнерго
В Украине очень помогают избегать блэкаутов возобновляемые источники энергетики, несмотря на масштабные российские атаки по энергоструктуре.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.
Как Украине удается избегать блэкаутов
— Несмотря на масштаб атак, весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце и ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Безусловно, это помогает нам балансировать систему, — подчеркнул глава Минэнергетики.
С начала весны российские оккупанты нанесли массированные удары по украинской энергетической системе.
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