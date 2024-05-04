Что помогает избегать блэкаутов в Украине — объяснение Минэнерго

В Украине очень помогают избегать блэкаутов возобновляемые источники энергетики, несмотря на масштабные российские атаки по энергоструктуре.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

Как Украине удается избегать блэкаутов

— Несмотря на масштаб атак, весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце и ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Безусловно, это помогает нам балансировать систему, — подчеркнул глава Минэнергетики.

С начала весны российские оккупанты нанесли массированные удары по украинской энергетической системе.

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