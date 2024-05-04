Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Житомирской области обнаружили застреленной всю семью: среди погибших семилетняя девочка
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
Электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны сообщили дату запуска
Правила пересечения границы могут измениться из-за закона о мобилизации — ГПСУ
Масштабный пожар в Москве тушили три вертолета и поезд: что известно
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Что помогает избегать блэкаутов в Украине — объяснение Минэнерго

Відключення електроенергії, блекаут
Фото: Depositphotos

В Украине очень помогают избегать блэкаутов возобновляемые источники энергетики, несмотря на масштабные российские атаки по энергоструктуре.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

Как Украине удается избегать блэкаутов

— Несмотря на масштаб атак, весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце и ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Безусловно, это помогает нам балансировать систему, — подчеркнул глава Минэнергетики.

С начала весны российские оккупанты нанесли массированные удары по украинской энергетической системе.

Сейчас смотрят
Читайте также
Российские ракеты повредили почти половину энергосистемы Украины – Кулеба
Дмитро Кулеба

Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Герман Галущенко, Энергетика, Сонячні батареї
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Днепре слышны звуки взрывов: город атакуют дроны
Обстрел Днепра дронами 5 мая 2024 года: последствия взрывов
В Харькове раздаются взрывы ночью: есть попадание дрона Шахед, загорелись жилые дома
вибухи, ППО
Угроза четырем городам: военный объяснил важность удержания Часового Яра
Ситуация возле Часового Яра: военный рассказал о натиске оккупантов
Пойдет ли Украина в контрнаступление в 2024 году: мнение военного обозревателя
Війна в Україні
Оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на учебное заведение в Бериславе
Обстрел Берислава дронами 4 мая 2024 года: последствия взрывов

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь