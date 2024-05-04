Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Інавгурація Путіна: стало відомо, представники яких країн ЄС вирішили взяти участь
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Що допомагає уникати блекаутів в Україні – пояснення Міненерго

Відключення електроенергії, блекаут
Фото: Depositphotos

В Україні дуже допомагають уникати блекаутів відновлювальні джерела енергетики, попри масштабні російські атаки по енергоструктурі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Як Україні вдається уникати блекаутів

– Попри масштаби атак, весною та влітку у нас є додатковий ресурс – сонце й вітер. Це той ресурс, який через географічні та погодні умови дуже обмежений взимку. Безумовно, це допомагає нам балансувати систему, – наголосив очільник Міненергетики.

Від початку весни російські окупанти завдають масованих ударів по українській енергетичній системі.

Зараз дивляться
Читайте також
Російські ракети пошкодили майже половину енергосистеми України – Кулеба
Дмитро Кулеба

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Герман Галущенко, Енергетика, Сонячні батареї
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пентагон і SpaceX призупинили використання окупантами Starlink на полі бою в Україні
Starlink старлінк
Вибухи в окупованому Маріуполі: є влучання по місцю базування росіян
Вибухи у Маріуполі 9 травня 2024 року: що відомо
Сергія Рудя звільнено з посади начальника Управління державної охорони
Сергія Рудя звільнено з посади начальника Управління державної охорони України
У нацистів — парад: пресконференцію Зеленського і Мецоли перервала повітряна тривога
Пресконференцію Зеленського і Мецоли перервала повітряна тривога – відео
Бачимо, до чого готується окупант: Зеленський провів нараду із керівниками Сил оборони
Звернення Зеленського – 9 травня 2024 дивіться відео онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь