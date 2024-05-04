Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Що допомагає уникати блекаутів в Україні – пояснення Міненерго
В Україні дуже допомагають уникати блекаутів відновлювальні джерела енергетики, попри масштабні російські атаки по енергоструктурі.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
Як Україні вдається уникати блекаутів
– Попри масштаби атак, весною та влітку у нас є додатковий ресурс – сонце й вітер. Це той ресурс, який через географічні та погодні умови дуже обмежений взимку. Безумовно, це допомагає нам балансувати систему, – наголосив очільник Міненергетики.
Від початку весни російські окупанти завдають масованих ударів по українській енергетичній системі.
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Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Герман Галущенко, Енергетика, Сонячні батареї
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