Що допомагає уникати блекаутів в Україні – пояснення Міненерго

В Україні дуже допомагають уникати блекаутів відновлювальні джерела енергетики, попри масштабні російські атаки по енергоструктурі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Як Україні вдається уникати блекаутів

– Попри масштаби атак, весною та влітку у нас є додатковий ресурс – сонце й вітер. Це той ресурс, який через географічні та погодні умови дуже обмежений взимку. Безумовно, це допомагає нам балансувати систему, – наголосив очільник Міненергетики.

Від початку весни російські окупанти завдають масованих ударів по українській енергетичній системі.

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