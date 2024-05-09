Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом говорится в карточках законопроектов 3684-ІХ и 3685-ІХ на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Военное положение и мобилизация в Украине

Это уже 11-е продление военного положения и мобилизации на территории Украины после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Сейчас смотрят

Днем 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении действия военного положения и мобилизации.

Через два дня, 8 мая, Верховная Рада утвердила указы президента о продлении военного положения и мобилизации до 11 августа 2024 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.