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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом говорится в карточках законопроектов 3684-ІХ и 3685-ІХ на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Военное положение и мобилизация в Украине

Это уже 11-е продление военного положения и мобилизации на территории Украины после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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Днем 6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении действия военного положения и мобилизации.

Через два дня, 8 мая, Верховная Рада утвердила указы президента о продлении военного положения и мобилизации до 11 августа 2024 года.

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Верховна Рада

Война в Украине, Военное положение, Владимир Зеленский, Документи, Закон, Мобилизация
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