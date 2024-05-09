Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Про це йдеться в картках законопроєктів 3684-ІХ та 3685-ІХ на офіційному сайті Верховної Ради України.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Це вже 11-те продовження воєнного стану та мобілізації на території України після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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Удень 6 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів про продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Через два дні, 8 травня, Верховна Рада затвердила укази президента про продовження воєнного стану і мобілізації до 11 серпня 2024 року.

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