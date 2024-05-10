РФ бросает всю технику: Павлюк предупредил о критической фазе войны в ближайшие два месяца

В ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны.

Об этом в интервью The Economist рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается в публикации, поскольку помощь США только стала поступать на линию фронта, то генералы РФ “бросают всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы испытывать истощенные украинские войска, которые не имеют достаточного снабжения”.

Сейчас смотрят

— Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них, — отметил Павлюк.

Украине нужны истребители F-16

Павлюк отметил, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, и ожидаемая поставка истребителей F-16 в начале июня станет значительным “психологическим толчком”.

РФ и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях. Но в разведке предполагают, что вскоре российские войска растянут оборону, атакуя северо-восточные районы Харькова и Сум.

— Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление, — сказал командующий Сухопутных войск.

Наступление РФ на Киев

Командующий Сухопутных войск ВСУ также отметил, что РФ не отказалась от идеи захватить Киев.

— Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы трудно ни было на Востоке. Это — сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль играет оборона столицы в будущем, — сказал генерал-лейтенант.

Фото: Facebook/Александр Павлюк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.