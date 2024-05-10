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Для відбиття наступу РФ потрібно сформувати 10 нових бригад – Павлюк

військовий ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Україні планують створити десять нових бригад, аби підготуватися до наступу РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва.

Про це в інтерв’ю The Economist розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він зазначив, що одне з найнагальніших завдань Сухопутних військ – формування десяти нових бригад для підготовки до відбиття російського наступу.

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Однак нестача особового складу викликає занепокоєння ще з грудня, генерал Павлюк наполягає на тому, що основною проблемою є техніка, а не люди.

Потреби України на фронті

Павлюк додав, що ЗСУ відчувають брак артилерії та бронетехніки, і Україна сподівається на допомогу Заходу. За його словами, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці.

До речі, Павлюк також попередив про критичну фазу війни у найближчі два місяці.

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