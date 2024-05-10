Для відбиття наступу РФ потрібно сформувати 10 нових бригад – Павлюк
В Україні планують створити десять нових бригад, аби підготуватися до наступу РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва.
Про це в інтерв’ю The Economist розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Він зазначив, що одне з найнагальніших завдань Сухопутних військ – формування десяти нових бригад для підготовки до відбиття російського наступу.
Однак нестача особового складу викликає занепокоєння ще з грудня, генерал Павлюк наполягає на тому, що основною проблемою є техніка, а не люди.
Потреби України на фронті
Павлюк додав, що ЗСУ відчувають брак артилерії та бронетехніки, і Україна сподівається на допомогу Заходу. За його словами, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці.
До речі, Павлюк також попередив про критичну фазу війни у найближчі два місяці.