В Харьковской области продолжаются оборонительные бои: Генштаб о наступлении оккупантов

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

Наступление в Харьковской области

По информации Генерального штаба ВСУ, в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. Армия РФ применяет пехоту и технику.

В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в серой зоне. Среди них — Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.

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— Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах, — отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в украинскую оборону.

Решение на усиление украинских боевых подразделений будут реализованы, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.

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