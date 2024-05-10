В Харьковской области продолжаются оборонительные бои: Генштаб о наступлении оккупантов
В Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.
Наступление в Харьковской области
По информации Генерального штаба ВСУ, в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. Армия РФ применяет пехоту и технику.
В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в серой зоне. Среди них — Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.
— Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах, — отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
Сейчас осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в украинскую оборону.
Решение на усиление украинских боевых подразделений будут реализованы, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.