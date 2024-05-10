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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои: Генштаб о наступлении оккупантов

Наступление в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте на вечер 10 мая 2024
Фото: Минобороны

В Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории Украины.

Наступление в Харьковской области

По информации Генерального штаба ВСУ, в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. Армия РФ применяет пехоту и технику.

В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в серой зоне. Среди них — Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.

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Наступление в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте на вечер 10 мая 2024

Фото: DeepStateMapLive

— Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах, — отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, который вклинился в украинскую оборону.

Решение на усиление украинских боевых подразделений будут реализованы, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, українські військові, Фронт, Харьковская область
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