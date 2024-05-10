Тяжелые бои: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, где на всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои.

Ситуация на фронте

По словам Владимира Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

— На всей линии фронта — тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим в Донецкой области — особое внимание, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский и Александр Сырский обсудили оборонительные действия и усиление украинских позиций в Харьковской области, а также отдельно — о Часовом Яре.

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Глава государства утверждает, что главнокомандующий ВСУ доложил о решениях, которые дадут больше возможностей украинским воинам.

Наступление на Харьков

— Главное — Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, артиллерия, дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому солдату, сержанту, офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно, — подчеркнул президент.

По его словам, Украина добавляет сил на Харьковские направления. На линии государственной границы и фронта неизменно будем уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения, утверждает глава государства.

Президент рассказал, что сегодня утром и вечером докладывал главнокомандующий ВСУ. Он постоянно на связи и с министром обороны, чтобы обеспечивать все необходимое для защиты наших позиций.

— Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины, — считает он.

Важно, чтобы партнеры поддерживали воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Владимир Зеленский поблагодарил каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так.

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