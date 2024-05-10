На Харківщині тривають оборонні бої: Генштаб про наступ окупантів

У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватися в глибину території України.

Наступ у Харківській області

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Армія РФ застосовує піхоту та техніку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні. Серед них – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також у районі Олійникове та Огірцеве.

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– Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах, – наголошують у Генеральному штабі ЗСУ.

Наразі здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в українську оборону.

Рішення на посилення українських бойових підрозділів будуть реалізовані, стверджують у Генеральному штабі ЗСУ.

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