На Харківщині тривають оборонні бої: Генштаб про наступ окупантів
У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватися в глибину території України.
Наступ у Харківській області
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Армія РФ застосовує піхоту та техніку.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні. Серед них – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також у районі Олійникове та Огірцеве.
– Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах, – наголошують у Генеральному штабі ЗСУ.
Наразі здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в українську оборону.
Рішення на посилення українських бойових підрозділів будуть реалізовані, стверджують у Генеральному штабі ЗСУ.