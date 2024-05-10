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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Важкі бої: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Звернення Зеленського – ситуація на фронті, наступ РФ у Харківській і Донецькій областях (від 10 травня 2024 року) відео онлайн
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, де на всій лінії зіткнення тривають важкі бої.

Ситуація на фронті

За словами Володимира Зеленського, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

– На всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим на Донеччині – особлива увага, – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський і Олександр Сирський обговорили оборонні дії та посилення українських позицій у Харківській області, а також окремо – про Часів Яр.

Зараз дивляться

Глава держави стверджує, що головнокомандувач ЗСУ доповів про рішення, які дадуть більше можливостей українським воїнам.

Наступ на Харків

– Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, артилерія, дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному солдату, сержанту, офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно, – наголосив президент.

За його словами, Україна додає сил на Харківські напрямки. На лінії державного кордону та фронту незмінно знищуватимемо окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри, стверджує глава держави.

Президент розповів, що сьогодні вранці та ввечері доповідав головнокомандувач ЗСУ. Він постійно на звʼязку і з міністром оборони, щоб забезпечувати все необхідне для захисту наших позицій.

– Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України, – вважає він.

Важливо, щоб партнери підтримували воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Дійсно допомагає привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета. Володимир Зеленський подякував кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Україна-Росія, Фронт
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